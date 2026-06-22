شهریاری در نشست کمیته فلسطین PUIC:
آینده فلسطین باید در چارچوب توافق فلسطینی-فلسطینی و بدون تحمیل یا مداخله خارجی تعیین شود
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، گفت: آینده فلسطین باید توسط خود مردم فلسطین و در چارچوب توافق فلسطینی- فلسطینی و بدون هرگونه تحمیل یا مداخله خارجی تعیین شود.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی شهریاری در کمیته دائمی فلسطین نشست بینالمجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، گفت: ابتدا مراتب خرسندی خود را از حضور در جمع همکاران ارجمندم از مجالس قانونگذاری کشورهای اسلامی ابراز میکنم و از مجلس ملی جمهوری آذربایجان و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) بهخاطر میزبانی شایسته و تلاشهای ارزشمند در برگزاری این نشست صمیمانه قدردانی می کنم.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، گفت: امروز این نشست مهم را در شرایطی برگزار میکنیم که منطقه غرب آسیا همچنان با مجموعهای از بحرانهای پیچیده، عمیق و مستمر مواجه است؛ بحرانهایی که بخش مهمی از ریشههای آنها را باید در میراث استعمار، اشغالگری و بهرهکشی تاریخی از ملتهای منطقه جستوجو کرد.
وی افزود: اگرچه عصر استعمار کلاسیک به پایان رسیده است، اما سرزمین و ملت فلسطین همچنان با جلوهای معاصر از اشغال و سلب حقوق بنیادین خود مواجه است. آنچه امروز در فلسطین اشغالی میبینیم، استقرار رژیمی است که بر بنیان اشغالگری، آپارتاید و سرکوب سازمانیافته بنا شده و با سیاستهای توسعهطلبانه خود، به یکی از مهمترین منابع بیثباتی در سراسر غرب آسیا بدل شده است.
شهریاری ادامه داد: وضعیت غزه طی دو سال گذشته، یکی از تلخترین و شرم آورترین بحرانهای انسانی و اخلاقی دهههای اخیر را رقم زده است. استمرار عملیات نظامی، کشتار گسترده غیرنظامیان و ارتکاب جنایات متعدد جنگی، بهکارگیری سلاحهای ممنوعه، تخریب زیرساختهای حیاتی، محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی و ممانعت از ورود کافی کمکهای بشردوستانه طی دو سال گذشته، شرایطی را ایجاد کرده است که بسیاری از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نسبت به پیامدهای انسانی این جنایات، هشدار جدی دادهاند.
وی تصریح کرد: در کنار این موارد، طرحها و سیاستهایی که به جابهجایی اجباری جمعیت فلسطینی منجر میشود، یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این بحران بهشمار میرود. همزمان، در کرانه باختری و قدس اشغالی نیز روندهای نگرانکنندهای در حال گسترش است.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، بیان کرد: کنست رژیم صهیونیستی اخیراً قانونی را به تصویب رساند که اعمال حکم اعدام را، عملاً و بهصورت تبعیضآمیز، علیه فلسطینیان ممکن میسازد. همزمان، طرح استعماری موسوم به E1 که بهگفته وزیر دارایی رژیم بهصراحت، هدف آن دفن ایده دولت فلسطینی است، به کرانه باختری تحمیل شده و این سیاستها، در کنار گسترش شتابان شهرکسازی، خشونت سازمان یافته شهرکنشینان و محدودیتهای فزاینده علیه فلسطینیان، نشان میدهد هدف غایی این اقدامات، تداوم و تعمیق اشغالگری و تصرف هر چه بیشتر اراضی فلسطینی است.
شهریاری گفت: این اقدامات را باید در چارچوب یک راهبرد فراگیر آپارتاید نوین در سرزمین فلسطین تحلیل و صورتبندی کرد. بر جامعه جهانی و پیش از همه، بر دوش اعضای اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، تکلیفی شرعی، انسانی و حقوقی قرار دارد که از عادیسازی این جنایات جلوگیری کرده و زمینههای گریز عاملان آن از دادگاه افکار عمومی و نهادهای قضایی بینالمللی را مسدود کنند.
وی اظهار کرد: کارنامه هفتدهه اخیر، بهروشنی گواه آن است که راهبردهای مذاکره و مماشات با رژیم صهیونیستی، نهتنها کارساز نبوده، که به اهرمی برای خرید زمان و تعمیق اشغالگری بدل شده است. ارجاع به ارقام گویاست. بیش از ۸۰ قطعنامه الزامآور در شورای امنیت درباره فلسطین و دهها رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، همگی با بیاعتناییِ نظام مند رژیم مواجه شدهاند.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، بیان کرد: زمان آن رسیده که جامعه جهانی از نظمی که توجیهگر اشغال و سرکوب است، به نظمی عادلانه روی آورد؛ نظمی که در آن حق تعیین سرنوشت و زندگی آزاد یک ارزش هنجاری باشد، نه استثنا. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اتخاذ اقدامات جمعی و مؤثر برای مهار و پاسخگو ساختن این رژیم تأکید دارد.
شهریاری با اشاره به این اقدامات در سطوح چهارگانه که قابل پیگیری است، گفت: تحریم جامع سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی با هماهنگی کشورهای اسلامی، بهرسمیتشناختن حقوقیِ «نسلکشی» و «آپارتاید» در اراضی اشغالی فلسطین، توسط مراجع ذیصلاح بینالمللی بهعنوان مبنا برای اقدام حقوقی بعدی، انزوای دیپلماتیک از طریق اخراج این رژیم از نهادهای بینالمللی و قطع کامل هر گونه رابطه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با رژیم صهیونیستی و حمایت عملی از مکانیسمهای عدالت کیفری بینالمللی، از جمله پیگیری اجرای بیقید و شرط احکام صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری است.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC ضمن اشاره به رویکرد کشورمان، افزود: ایران معتقد است مهار و پاسخگو ساختن رژیم اشغالگر مستلزم اقدامات مؤثر و جمعی از جمله اعمال تحریمهای سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی، بهرسمیتشناختن وقوع نسلکشی و آپارتاید در اراضی اشغالی توسط نهادهای بینالمللی، اخراج این رژیم از نهادهای بینالمللی، قطع هر گونه روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و حمایت عملی از اجرای عدالت بینالمللی، از جمله پیگیری احکام دادگاههای بینالمللی است.
وی بیان کرد: پارلمانهای کشورهای اسلامی نیز میتوانند از طریق قانونگذاری هوشمند، دیپلماسی پارلمانی فعال و بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی خود، نقش مهمی در حمایت از مردم فلسطین و پیگیری اجرای حقوق بینالملل ایفا کنند.
شهریاری اظهار کرد: آینده فلسطین باید توسط مردم فلسطین، در چارچوب توافق فلسطینی- فلسطینی و بدون مداخله یا تحمیل خارجی تعیین شود. ملت فلسطین، بهعنوان صاحبان اصلی این سرزمین، حق دارند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند و هیچ طرح تحمیلی از جانب دیگران، بدون رضایت آنان، راه به جایی نخواهد برد.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، تصریح کرد: آینده فلسطین باید توسط خود مردم فلسطین در چارچوب توافق فلسطینی- فلسطینی و بدون هرگونه تحمیل یا مداخله خارجی تعیین شود. این تنها مسیر مشروع برای نیل به راهحلی عادلانه و مورد قبول همه طرفهاست. ملت فلسطین، بهعنوان صاحبان اصلی این سرزمین، از حق مسلم تعیین سرنوشت خود برخوردارند و هیچ طرح سیاسی پایداری بدون مشارکت و رضایت آنان به نتیجه نخواهد رسید.
وی گفت: از بیان مواضع ضد اسرائیلی همکاران در مجالس دیگر کشورها خوشحال شدم اما اگر از مردم فلسطین حمایت میکنیم، چرا برخی از دوستان بدنبال عادی سازی روابط و اجرای سیاست آمریکا برای پیوستن به طرح ابراهیم هستند.
شهریاری ادامه داد: این موضوع با مواضع اعلام شده تناقض دارد؛ ما اعتقاد داریم که راه حل نهایی مسئله فلسطین باید بر پایه مراجعه به آرای ساکنان اصلی این سرزمین و از طریق همه پرسی فراگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد شکل بگیرد.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، بیان کرد: همه پرسی که در آن همه ساکنان اصلی اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی بتوانند آزاده درباره سرزمین خود تصمیم بگیرند و حق تعیین سرنوشت خویش را اعمال کنند.