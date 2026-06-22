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معاون اول رئیس‌جمهور:

پیشرفت در علم و فناوری ضامن اقتدار ایران است

پیشرفت در علم و فناوری ضامن اقتدار ایران است
کد خبر : 1803114
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معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان علمی و دانشمندان جوان کشور، گفت: ایران هیچ اعتمادی به دشمن ندارد و برای حفظ آمادگی و افزایش اقتدار ملی باید مسیر پیشرفت در علم و فناوری را با قدرت ادامه دهد. وی تأکید کرد جبهه فناوری در جنگ رمضان به‌عنوان پنجمین جبهه نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت کشور ایفا کرد و حمایت از نخبگان و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه یک ضرورت راهبردی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در نخستین جلسه هیأت امنای صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به دستاوردهای کشور در دو جنگ اخیر، گفت: جبهه‌های میدان، خیابان، خدمت و دیپلماسی عملکرد موفقی داشتند و در جنگ رمضان، جبهه فناوری نیز به‌عنوان پنجمین جبهه در برابر دشمنان نقش‌آفرینی کرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر توسعه علم و فناوری، گفت: دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری در سند چشم‌انداز توسعه پیش‌بینی شده و دولت مصمم است در دو سال آینده به اهداف این سند نزدیک شده و در ادامه مسیر مرجعیت علمی کشور را دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: پس از جنگ 12 روزه و با تلاش نخبگان علمی و دانشمندان جوان، جهش‌های مهمی در حوزه علم و فناوری حاصل شد که آثار آن در جنگ رمضان نمایان شد و پس از آتش‌بس نیز این روند با سرعت بیشتری ادامه یافت.

عارف با تقدیر از اساتید و پژوهشگران جوان کشور، تأکید کرد: موفقیت‌های علمی و فناورانه حاصل تلاش کسانی است که فرصت‌های شغلی و درآمدهای بالاتر در دانشگاه‌های معتبر جهان را کنار گذاشته‌اند تا در ایران خدمت کنند. 
وی خواستار توجه بیشتر به مطالبات معیشتی و حرفه‌ای نخبگان شد و گفت منابع مالی کشور باید در اختیار جبهه علم و فناوری قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «هیچ اعتمادی به دشمن نداریم»، خاطرنشان کرد: حتی در صورت توافق با آمریکا نیز تضمینی برای توقف اقدامات خصمانه وجود ندارد؛ از این رو حفظ آمادگی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی از مسیر توسعه علم و فناوری، یک ضرورت دائمی برای جمهوری اسلامی ایران است.

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