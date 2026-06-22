واکنش فلاحی به اظهارات نمایندگان بحرین و امارات در نشست نمایندگان زن مسلمان PUIC؛
تأکید بر هویت تاریخی خلیج فارس و انتقاد از نقش برخی کشورهای عربی در حملات به ایران
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC گفت: خلیج فارس تنها نام تاریخی و حقوقی به رسمیت شناخته برای این پهنه آبی میان جمهوری اسلامی و شبه جزیره عربی است.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در جریان برگزاری نشست کنفرانس نمایندگان زن مسلمان اتحادیه بین المجالس اسلامی (PUIC) در واکنش به اظهارات نمایندگان کشورهای بحرین و امارات متحده عربی و بکار بردن نام جعلی برای خلیج تا ابد فارس، گفت: دوستان باید کمی تاریخ مطالعه کنند؛ خلیج فارس تنها نام تاریخی و حقوقی به رسمیت شناخته برای این پهنه آبی میان جمهوری اسلامی و شبه جزیره عربی است.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC اظهار کرد: ۵۰۰ سال قبل از میلاد، این خلیج، همچنان خلیج فارس بوده در حالی که برخی از کشورهایی که نام جعلی به کار میبرند، در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به وجود آمدهاند بنابراین باید مطابق با موازین بین المللی و دقت تاریخی از خلیج فارس نام ببرند.
وی در رابطه با اظهارات نماینده بحرین، افزود: از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدت ۴۰ روز، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت علیه کشور ایران شدند و اتفاقاً این جنایتها را از پایگاههای مستقر در این کشورهای عربی مرتکب شدند. به عنوان مثال حمله به مدرسه میناب که یک جنایت تاریخی است از پایگاههایی که در همین کشورهای عربی مستقر هستند، انجام شده است.
فلاحی ادامه داد: چرا تاکنون مستنداتی ارائه ندادهاند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به مناطق مسکونی حمله کرده است، در حالی که ما هزاران مستند داریم از اینکه همین پایگاههای مستقر در کشورهای عربی مخصوصاً بحرین به کشور ما حمله شده و کودکان، نوزادان، زنان و جوانان ایرانی را به شهادت رساندند.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC تصریح کرد: این رفتار در حقوق بین الملل کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی محسوب میشود. بر اساس حقوق بینالملل، دولتی که آگاهانه به نقض هنجار عامره ماموریت تجاوز یاری رساند، خود مسئولیت بینالمللی دارد. دولتها مکلفند تا اجازه ندهند از قلمرو آنها علیه کشور دیگری برای تجاوز استفاده شود.
وی تصریح کرد: از نظر انسانی این حملات هدف گیری گسترده غیرنظامیان و زیرساختها را در پی داشته است. بیش از ۳۵۰۰ شهید و بیش از ۳۰ هزار زخمی در طول ۴۰ روز جنگ در ایران اتفاق افتاده و اتفاقاً بخش عظیم این حملات از پایگاه هایی که در این دو کشور عربی بوده به ایران شده است.
فلاحی گفت: استناد بحرین به بند ۴ ماده ۲ منشور حقوق بشردوستانه و حسن همجواری بی اعتبار است؛ دولتی که در تجاوز مشارکت داشته نمیتواند به همان هنجارها برای فرار از مسئولیت متوسل شود. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی نامیبیا ۱۹۷۱ تاکید میکند دولتی که تعهداتش را نقض میکند، نمی تواند مدعی حقوق ناشی از همان رابطه باشد.
عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC خاطرنشان کرد: البته جای نگرانی است که این کشورها امنیت شان وارداتی است. امیدواریم که آنها در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند و کشورهای فرامنطقهای را با مشارکت ایران از منطقه بیرون برانند.