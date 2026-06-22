عزیمت وزیر امور خارجه به همراه رئیس هئیت مذاکره کننده به مسقط
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وزیر امور خارجه به همراه رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان عازم مسقط شد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان دقایقی پیش تهران را به مقصد مسقط ترک کرد.
قالیباف در سفر به عمان با آقای "هیثم بن طارق" سلطان عمان دیدار و در خصوص ارتقای همکاریهای دوجانبه و نیز تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفتوگو خواهد کرد.
در این سفر سیدعباس عراقچی وزیرامورخارجه، رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان را همراهی می کند.