هیئت مذاکره کننده کشورمان به تهران بازگشت
هیئت مذاکرهکننده کشورمان به ریاست محمدباقر قالیباف، پس از سفری ۲روزه به سوئیس، دقایقی قبل وارد تهران شد.
به گزارش ایلنا، در این سفر که طبق گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی هیئت مذاکرهکننده اصلیترین هدف آن پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم اسلامآباد بود، در گفتگوهای صریح و فشرده با میانجیگران پاکستانی و قطری، محورهای معطل مانده تفاهم بویژه توقف جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان و نیز آزادسازی اموال بلوکه شده کشورمان، مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت.
در پایان این نشست که در هتل بورگن اشتوک سوئیس جریان داشت، دو کشور میانجی با صدور بیانیهای نتایج گفتگوها را تشریح کردند که مهمترین محورهای آن تاکید مجدد بر بهرسمیت شناختن مدیریت ایرانی تنگه هرمز و پذیرش ایران به عنوان عضو واحد مدیریت منازعه در لبنان بود.