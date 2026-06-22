هیئت مذاکره کننده کشورمان به تهران بازگشت

به گزارش ایلنا، در این سفر که طبق گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده اصلی‌ترین هدف آن پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم اسلام‌آباد بود، در گفتگوهای صریح و فشرده با میانجی‌گران پاکستانی و قطری، محورهای معطل مانده تفاهم بویژه توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و نیز آزادسازی اموال بلوکه شده کشورمان، مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت.