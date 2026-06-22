یادواره شهدای اقتدار نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار می شود
یادواره شهدای اقتدار نیروی پدافند هوایی ارتش، شامگاه امشب در مسجد امام خمینی شهرک شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار، یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه امروز دوشنبه یکم تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام خمینی (ره) شهرک شهید بهشتی این نیرو برگزار می شود.
این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، همرزمان، کارکنان و عموم مردم شهیدپرور برگزار می شود.