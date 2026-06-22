یادواره شهدای اقتدار نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار، یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه امروز دوشنبه یکم تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام خمینی (ره) شهرک شهید بهشتی این نیرو برگزار می شود.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، کارکنان و عموم مردم شهیدپرور برگزار می شود.

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