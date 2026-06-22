نقش تعیین کننده شهدا در تثبیت امنیت کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا شیرپور فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با حضور در منزل شهید والامقام ستوانیکم منصور مهدی‌چهلخانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر، استقامت و روحیه ایمانی خانواده معظم شهدا، تجلیل کرد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی در این دیدار گفت: شهیدان والامقام با ایثار و فداکاری، در خط مقدم دفاع از حریم میهن اسلامی قرار گرفتند و با نثار جان خود نشان دادند که امنیت امروز کشور حاصل ایمان، تعهد و شجاعت انسان‌هایی است که عاشقانه در مسیر خدمت به مردم و نظام قدم برداشتند.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، ریشه در باورهای عمیق دینی و انقلابی ملت ایران دارد و این فرهنگ امروز به‌عنوان یک سرمایه عظیم معنوی، ضامن پایداری و اقتدار کشور در برابر تهدیدات دشمنان است.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، تخصص و روحیه جهادی، همواره در آماده‌ترین وضعیت برای دفاع از کشور قرار دارند و شهدای این مسیر، قله‌های افتخار و الگوهای ماندگار برای نسل‌های آینده هستند.

وی در پایان تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی نظام هستند و تکریم آنان یک وظیفه قلبی و سازمانی برای مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

شهید ستوانیکم منصور مهدی‌چهلخانه در تاریخ ۱۰ فروردین‌ماه سال جاری، در پی عملیات پدافندی و درگیری با پهپاد متخاصم در منطقه اصفهان، حین انجام مأموریت و در خط مقدم دفاع از آسمان کشور، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

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