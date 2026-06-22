به گزارش ایلنا، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به همراه شورای معاونین سازمان با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده، از خانواده این شهید تجلیل کردند.

حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار ضمن تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده والامقام، بر ابعاد برجسته شخصیتی وی تأکید کرد و گفت: شهید نصیرزاده یکی از فرماندهان بسیار شجاع، متشرع، متواضع و متعبد بود که در حفظ بیت المال و برخورد با مفسدان اقتصادی با هیچ کس تعارف نداشت.

وی با تجلیل از روحیه رشادت و فداکاری این شهید، گفت: در شرایطی که کشور با تهدیدات آشکار و پنهان دشمنان روبه‌روست، یاد و راه شهدا برای همه ما الهام‌بخش صلابت، مقاومت و تعهد است. خانواده‌های معظم شهدا، ستون‌های معنوی این سرزمین‌اند و خدمت به آنان افتخار ماست.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهید و توصیف بلندی که خداوند متعال راجع به شهید دارد، گفت: به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) عقل ما خاکیان، قاصر از این است که بدانیم شهید در کجا سیر می‌کند، این که شهید زنده است و بر سفره نعمت الهی است از درک ما حقیقتا خارج است. شهادت مقام بالایی است که خداوند به هرکسی نمی‌دهد و به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی این‌ها شهید زندگی کردند تا شهید شدند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تأکید کرد: رژیم‌های آمریکایی، صهیونی باید بدانند که قطعا انتقام خون این شهید سرافراز و هزاران شهید دیگر از امام شهیدان تا کودکان معصوم و مظلوم میناب در ایران و لبنان و غزه گرفته خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به سخنان فرزند شهید نصیر زاده در خصوص سلامت و پاکی پدر در مدت تصدی مسئولیت‌های مختلف در کشور، گفت: این سلامت نفس ایشان باعث افتخار است و، چون شما تنها یادگار ایشان هستید، رسالت سنگینی به عهده دارید.

در ابتدای این دیدار نیز دختر شهید نصیرزاده با اشاره به سلامت و پاکی شهید و توصیه اکید ایشان از پرهیز از هرگونه پارتی بازی بواسطه وزیر بودن ایشان، گفت: ایشان از ابتدا سمت‌ها مختلفی بر عهده داشتند، اما ایشان توصیه اکید می‌کردند که هرجا حضور پیدا می‌کنید، هویت من را آشکار نکنید یا بگویید پدر من بازنشسته ارتش است.

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