دیدار فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران با خانواده شهدای جنگ ۴۰ روزه
فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران با خانوادههای شهدای جنگ ۴۰ روزه پدافند هوایی در استان فارس، دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران شیراز به همراه جمعی از مسئولان این پایگاه با خانوادههای شهیدان یوسف فتحی، عبدالرحمن محکم، ایمان اسفندیاری و مسعود بهمن نژاد از شهدای پدافند هوایی در جنگ اخیر، دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به رشادتهای شهدای پدافند هوایی اظهار داشت: امنیت امروز کشور مرهون ایثار شهدایی است که با ایمان، هوشیاری و تعهد عملی، در خط مقدم دفاع از ایران اسلامی ایستادند و در مسیر انجام وظیفه به عالیترین درجه یعنی شهادت رسیدند.
امیر سرتیپ دوم خلبان سوریایی افزود: این دیدارها تجدید عهدی دوباره با آرمانهای شهدا و ادای احترام به خانوادههایی است که با صبر و استقامت خود، نقش مهمی در استمرار مسیر عزت و اقتدار کشور دارند.
فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران، خاطرنشان کرد: پدافند هوایی در جنگ اخیر نشان داد که با آمادگی، هوشیاری و تکیه بر توان داخلی میتواند نقش مؤثری در حفظ امنیت ملی ایفا کند و شهدای این عرصه، سند افتخار این مجاهدت هستند.
شهیدان یوسف فتحی، عبدالرحمن محکم، ایمان اسفندیاری و مسعود بهمننژاد از کارکنان پدافند هوایی شیراز بودند که در اسفند ماه سال گذشته در جریان حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی و در حین انجام مأموریت، به فیض شهادت نائل آمدند.