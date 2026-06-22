خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی ۱۵ زندانی در نخستین روز هفته قوه قضاییه با پیگیری قضات دادسرای جنایی تهران

آزادی ۱۵ زندانی در نخستین روز هفته قوه قضاییه با پیگیری قضات دادسرای جنایی تهران
کد خبر : 1803022
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با نخستین روز هفته قوه قضاییه، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به همراه جمعی از قضات دادسرای جنایی از زندان‌ قزلحصار بازدید کردند که در نتیجه آن بیش از ۷۰۰ درخواست زندانیان بررسی و ۱۵ نفر نیز آزاد شدند.

به گزارش ایلنا، همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضاییه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به همراه جمعی از قضات دادسرای جنایی از زندان‌ قزلحصار بازدید کردند و ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان، درخواست‌ها و پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید که با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مطالبات زندانیان انجام شد، بیش از ۷۰۰ درخواست و تقاضای زندانیان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بازدید، برای تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی صادر شد و با بخشی از درخواست‌های مربوط به بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی نیز موافقت به عمل آمد که مراحل قانونی و تشریفات اجرایی آن در حال انجام است.

همچنین ۱۵ نفر از زندانیان با استفاده از نهاد‌های ارفاقی و یا به دلیل پایان دوره محکومیت، از زندان آزاد شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی