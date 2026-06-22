دیدار معاون راهبردی و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مهدی فسنقری معاون راهبردی و توسعه کسب‌وکار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با حضور در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز با امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی فرمانده این پایگاه دیدار کرد.

وی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: با توکل به خداوند متعال، اتکا به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از توانمندی متخصصان و کارکنان متعهد کشور، توانستیم از زیرساخت‌های حیاتی و ارتباطی کشور به‌خوبی صیانت کرده و پایداری خدمات ارتباطی را در سراسر کشور حفظ کنیم.

معاون راهبردی و توسعه کسب‌وکار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور افزود: حفظ و پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط بحرانی، نیازمند هماهنگی، آمادگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح است و این هم‌افزایی موجب شد خدمات ارتباطی کشور بدون وقفه به مردم ارائه شود.

امیر سرتیپ دوم خلبان سلیمانی نیز در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های نظامی و زیرساختی کشور تأکید کرد و گفت: امروز پایداری و امنیت کشور در گرو همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نیروهای متخصص است و پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز در مسیر مأموریت‌های خود، آمادگی کامل برای پشتیبانی از امنیت و ثبات زیرساخت‌های حیاتی کشور را دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش کارکنان و تیم خنثی‌سازی مهمات پایگاه افزود: همکاران ما با روحیه جهادی و تعهد بالا، در سخت‌ترین شرایط برای حفظ امنیت و آرامش کشور تلاش می‌کنند و این روحیه ارزشمند باید همواره مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

در این دیدار طرفین بر توسعه همکاری‌ها، تقویت تعاملات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود در راستای ارتقای امنیت و پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور تأکید کردند.

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