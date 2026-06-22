پزشکیان در مراسم روز ملی اصناف:
عزت ملی در سایه وحدت، انسجام و حضور مردم رقم خورده است
رئیسجمهور با تقدیر از نقشآفرینی اصناف و بازاریان در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه در جریان جنگ اخیر، تأکید کرد که اصناف از ارکان اصلی پایداری کشور به شمار میروند و با مدیریت بازار، تأمین کالا و تداوم خدمترسانی به مردم، نقشه دشمن برای ایجاد نارضایتی و بیثباتی را ناکام گذاشتند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه اول تیرماه 1405، در مراسم روز ملی اصناف، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ اخیر، به ویژه رهبر عظیم الشان انقلاب و نیز تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر نقش راهبردی اصناف و اتحادیههای صنفی در حفظ ثبات کشور و تداوم خدمترسانی به مردم در شرایط جنگ اخیر تأکید کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه خود را نمکپرورده اصناف میدانم، اظهار داشت: در دوران جنگ، بخش قابل توجهی از شئون اجتماعی بویژه مساجد ما توسط اصناف اداره میشد و بسیاری از اندیشهها، آرمانها و باورهای انقلابی ما در جلساتی شکل گرفت که اصناف میزبان و سازماندهنده آن بودند.
پزشکیان افزود: اصناف در گذشته، حال و آینده بیشترین نقش را در شکلگیری تفکر، اندیشه و رفتار جامعه داشته و دارند و همچنان یکی از مؤثرترین ارکان اجتماعی کشور محسوب میشوند.
رئیس جمهور با اشاره به عملکرد اصناف در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: افتخار بزرگی که اصناف در این مقطع آفریدند، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و بازار و همچنین صیانت از امنیت روانی جامعه بود.
پزشکیان ادامه داد: دشمن تصور میکرد ظرف مدت سه روز میتواند نظام اسلامی را ساقط کند، اما از این واقعیت غافل بود که اصناف، بازاریان و ملت بزرگ ایران ریشه در این آب و خاک دارند و هرگز اجازه تحقق اهداف شوم آنان را نخواهند داد. اصناف با تمام وجود پای کشور ایستادند، بازار را حفظ کردند، کالا و خدمات را مدیریت نمودند و اجازه ندادند مردم با کمبود مواجه شوند یا نارضایتی عمومی شکل گیرد. گرچه افزایش قیمتها وجود داشت که دلایل خاص خود را دارد، اما کمبود کالا به هیچ عنوان احساس نشد.
رئیسجمهور با اشاره به تلاشهای دولت برای تثبیت دستاوردهای نیروهای مسلح و ملت ایران در عرصه دیپلماسی گفت: مذاکراتی که در حال انجام است، با عزت و اقتدار و در چارچوب تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری پیگیری میشود و هر جا که بخواهند حقوق ملت ایران را نادیده بگیرند، به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و در برابر زیادهخواهیها سر خم نخواهیم کرد.
پزشکیان افزود: اینکه امروز در نتیجه ایستادگی و مقاومت تیم مذاکرهکننده، طرف مقابل در موضوع لبنان ناگزیر به عقبنشینی شده و از ادامه قتل و کشتار مردم مظلوم این کشور دست کشیده است، دستاورد کوچکی نیست.
رئیس جمهور تأکید کرد: در این موفقیت بزرگ، همه مردم و تمامی اقشار جامعه سهیم بودهاند؛ چه اصناف و فعالان اقتصادی و چه رزمندگانی که با جانفشانی و ایثار در میدان حضور داشتند و برای عزت و سربلندی کشور از جان خود گذشتند.
پزشکیان با بیان اینکه دولت تمامی ظرفیت خود را برای تقویت کشور به کار گرفته است، اظهار داشت: باور داریم که اگر همه برای مردم باشیم و دغدغه مردم را داشته باشیم، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود کشور را زمینگیر کند. دغدغه امروز من اشتغال، معیشت و رفاه مردم، به ویژه اقشار آسیبپذیر است و اولویتی بالاتر از این برای دولت وجود ندارد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: از کسبه و بازاریان آموختهایم که همواره به فکر محرومان باشیم. نمیشود ادعای مسلمانی داشته باشیم اما افرادی در جامعه گرسنه سر بر بالین بگذارند یا برای تأمین دارو و درمان خود با مشکل مواجه شوند. ما مسئول هستیم و در این جایگاه قرار داریم تا مشکلات مردم را حل کنیم.
پزشکیان خطاب به اصناف و اتحادیههای صنفی گفت: شما در جایگاه خود گامهای بزرگی برداشتهاید، اما برای عبور از چالشهای پیشرو همچنان مسیر دشواری در پیش داریم.
رئیس جمهور با اشاره به گزارشهای ارائهشده از وضعیت کشور اظهار داشت: خوشبختانه گشایشهای خوبی حاصل شده، بسترهای لازم برای رونق اقتصادی فراهم آمده و مسیر تجارت، سرمایهگذاری و فعالیتهای صنفی بیش از گذشته مهیا شده است. همچنین در حوزه تعاملات منطقهای نیز تلاش میکنیم روابط و همکاریها را بیش از پیش تقویت کنیم.
پزشکیان افزود: کشورهایی که از خارج منطقه وارد این حوزه شدهاند، همواره در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه بودهاند و باید مراقب باشیم که اهداف آنان محقق نشود. امروز روابط ما با همسایگان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و فعالان اقتصادی و اصناف نیز میتوانند از ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند شوند.
رئیسجمهور تصریح کرد: دولت تلاش کرده است زمینه فعالیت، تسهیل امور و اعتماد به اصناف و بازاریان را فراهم کند و با رویکرد واگذاری اختیارات به بخشهای اثرگذار، مدیریت شرایط را به نحو مطلوب پیش ببرد. اگر مردم و اصناف همچنان در صحنه حضور داشته باشند، برای سایر چالشهای کشور نیز راهحلهای مناسب پیدا خواهد شد.
پزشکیان وحدت و انسجام ملی را مهمترین عامل عزت و سربلندی کشور دانست و گفت: هر سخن، موضع یا اقدامی که موجب تفرقه شود، در حقیقت آب ریختن به آسیاب دشمن است.
رئیس جمهور افزود: بنده نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارم، اما برای حفظ وحدت و انسجام ملی از بیان آنها خودداری کردهام تا این مسیر ادامه یابد. اگر امروز به این نقطه رسیدهایم، نتیجه وحدت و همدلی است و بدون این سرمایه ارزشمند، چنین دستاوردهایی حاصل نمیشد.
پزشکیان با تشریح روند تصمیمگیری درباره مذاکرات اظهار داشت: این مسیر در شورای عالی امنیت ملی به صورت متفقالقول به تصویب رسیده است که اتفاق بزرگی است. همه اعضا بر این باور بودند که باید عزت و سربلندی به دست آمده در میدان، در عرصه دیپلماسی نیز تثبیت شود.
رئیسجمهور تأکید کرد: خود را موظف میدانیم با تمام وجود از نیروهای مسلحی که برای کشور افتخار آفریدند حمایت کنیم و شرایطی فراهم آوریم که این عزیزان با اقتدار به مسیر خود ادامه دهند. هر دستاوردی که امروز حاصل شده متعلق به همه مردم است و هیچ فردی نمیتواند آن را به نام خود ثبت کند. این موفقیتها با هدایتها و رهنمودهای مقام معظم رهبری محقق شده و بدون آن امکانپذیر نبود.
پزشکیان اصناف و اتحادیههای صنفی را از ساختارهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ما به شما باور داریم. اصناف در طول تاریخ انقلاب خدمات بزرگی انجام دادهاند و در حوزههای عامالمنفعه از جمله ساخت بیمارستان، خانه بهداشت، مدرسه و سایر زیرساختهای اجتماعی نقشآفرینی کردهاند.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود ضمن تبریک روز ملی اصناف اظهار داشت: از همه فعالان صنفی قدردانی میکنیم و آمادگی داریم هر آییننامه، دستورالعمل یا قانونی را که مانعی در مسیر فعالیت شما ایجاد کرده است، مورد بازنگری قرار داده و اصلاح کنیم.
پزشکیان افزود: این ما و شما هستیم که باید ایران قدرتمند را بسازیم. باید دست در دست یکدیگر، فارغ از هر زبان، قومیت، نژاد، جنسیت و مذهب، برای اعتلای کشور تلاش کنیم؛ چرا که همه فرزندان این سرزمین هستند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به درخشش تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابتهای جام جهانی اظهار داشت: شاهد بودید که چه صحنههای زیبایی خلق شد. بازیکنان با تمام وجود تلاش کردند و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را با افتخار خواندند. امروز ایران در صدر اخبار جهان قرار گرفته و از ایران و ایرانی با عزت و نیکی یاد میشود و این دستاورد چیزی جز نتیجه وحدت و همدلی نیست.
پزشکیان تأکید کرد: برای حفظ این همدلی و انسجام باید تلاش کنیم فشار را از دوش مردم برداریم، خدمات شایسته ارائه دهیم و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.
رئیس جمهور در پایان گفت: با هم پیش خواهیم رفت. ما عزیز بودهایم، عزیز هستیم و عزیز خواهیم ماند و باور داریم که خون شهدای عزیزمان به گلهای سرخ عزت و افتخار این سرزمین تبدیل خواهد شد و ایران را به جایگاهی شایسته در منطقه و جهان خواهد رساند.