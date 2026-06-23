گزارش ایلنا از منازعه بر سر بازگشایی مجلس؛
سلیمی: صحن به زودی باز خواهد شد/ لحظهای توقف در کار مجلس وجود نداشته است
عضو هیئترئیسه مجلس با رد ادعای تعطیلی مجلس گفت که توقف برگزاری جلسات صحن علنی به تصمیم دستگاههای امنیتی و در شرایط جنگی صورت گرفته و نه نمایندگان و هیئترئیسه و با توجه به تغییر شرایط، احتمالا جلسات صحن بهزودی از سر گرفته شود.
به گزارش ایلنا، در حالی که کشور روزهای حساسی را در سایه جنگ و تهدیدهای امنیتی پشت سر میگذارد، یکی از جنجالیترین منازعات سیاسی درون حاکمیت نه بر سر دشمن خارجی، بلکه بر سر نحوه مدیریت شرایط بحرانی شکل گرفته است. تعطیلی جلسات حضوری صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل ملاحظات امنیتی، بهانهای شده تا بخشی از نمایندگان تندرو حملات خود را متوجه هیئترئیسه مجلس و دیگر ارکان اجرایی کشور کنند.
در هفتههای اخیر چهرههایی مانند حمید رسایی و برخی دیگر از نمایندگان نزدیک به جریانهای رادیکال اصولگرا با انتقاد از توقف جلسات علنی مجلس، این وضعیت را به «تعطیلی مجلس» تعبیر کردهاند. آنها معتقدند پارلمان حتی در شرایط جنگی هم باید به فعالیت علنی خود ادامه دهد و تعطیلی صحن، پیام نامناسبی به جامعه و دشمنان کشور مخابره میکند.
اعتراضها تا جایی پیش رفت که برخی از این نمایندگان با حضور در ساختمان مجلس و انتشار تصاویر در شبکههای اجتماعی، نسبت به بسته بودن صحن علنی انتقاد کردند. در فضای رسانهای نزدیک به این جریان حتی ایدههایی مانند برگزاری نمادین جلسات نمایندگان خارج از ساختمان مجلس و «در کف خیابان» هم مطرح شد.
در مقابل، مسئولان مجلس تأکید کردهاند که آنچه متوقف شده صرفا جلسات حضوری صحن علنی است و کمیسیونها، جلسات کارشناسی و فعالیتهای نظارتی مجلس همچنان ادامه دارد. از نگاه آنان، تمرکز صدها نماینده در یک نقطه مشخص در شرایط تهدیدهای امنیتی میتواند مخاطرات جدی ایجاد کند و تصمیم اتخاذ شده در راستای حفظ امنیت و تداوم فعالیت نهاد قانونگذاری بوده است.
اما ماجرا به انتقاد از تعطیلی صحن مجلس محدود نمانده است. طی ماههای اخیر بخشی از جریان تندرو دایره حملات خود را به دیگر نهادهای حاکمیتی هم گسترش داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که زمانی یکی از چهرههای محوری اردوگاه اصولگرایی محسوب میشد، اکنون بارها هدف انتقادهای تند همین طیف قرار گرفته است. منتقدان او را به محافظهکاری، مصلحتاندیشی بیش از حد و فاصله گرفتن از مواضع رادیکال متهم میکنند.
همزمان دولت و شخص رئیسجمهور هم بارها آماج حملات سیاسی این جریان قرار گرفتهاند. هرگونه سخن گفتن از راهکارهای دیپلماتیک، مدیریت بحران از مسیر مذاکره یا تلاش برای کاهش تنشهای خارجی، از سوی رسانهها و چهرههای نزدیک به این طیف با واکنشهای تند روبهرو شده است. در برخی موارد، این انتقادها از چارچوب نقد سیاسی فراتر رفته و به ادبیاتی نزدیک شده که منتقدان آن را نوعی فشار سیاسی بر سران قوا تلقی میکنند.
آنچه امروز در ماجرای تعطیلی مجلس مشاهده میشود، در واقع بخشی از یک الگوی بزرگتر است. جریان تندرو تلاش میکند در شرایط بحرانی، خود را به عنوان نماد «اقدام قاطع» معرفی کند و در مقابل، هرگونه احتیاط، ملاحظه امنیتی یا راهحل میانه را نشانه ضعف و عقبنشینی جلوه دهد. در این چارچوب، حتی رؤسای قوای مقننه و مجریه هم از دایره انتقادها و فشارهای سیاسی مصون نیستند.
برخی تحلیلگران معتقدند این رفتارها بیش از آنکه ناشی از اختلاف بر سر اصل مقاومت یا مقابله با تهدیدهای خارجی باشد، ریشه در رقابتهای درونجناحی دارد. در شرایطی که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، گروههای مختلف اصولگرا در تلاشاند خود را به عنوان پرچمدار اصلی گفتمان انقلابی معرفی کنند. از این منظر، اعتراض به تعطیلی مجلس، حمله به رئیس مجلس و فشار بر دولت را میتوان اجزای یک رقابت سیاسی گستردهتر دانست؛ رقابتی که در آن هر جریان میکوشد خود را رادیکالتر، انقلابیتر و نزدیکتر به مطالبات بدنه حامیانش نشان دهد.
به همین دلیل، جنجال بر سر تعطیلی صحن علنی مجلس تنها یک اختلاف اداری یا امنیتی نیست. این ماجرا نمادی از شکافی عمیقتر در درون جریان اصولگرایی است؛ شکافی که در روزهای جنگ و بحران بیش از هر زمان دیگری خود را آشکار کرده و حتی به تقابل لفظی با رؤسای قوای کشور نیز رسیده است.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس و فراخوان یکی از نمایندگان برای برگزاری جلسات صحن در خیابان مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گرفته شده در این خصوص را دستگاههای امنیتی آن هم به دلیل شرایط جنگی حاکم در کشور اتخاذ کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان و اعضای هیئترئیسه به هیچ وجه به دنبال تعطیلی صحن مجلس نبودند. از سوی دیگر مجلس هم تعطیل نبوده است؛ کمیسیونها جلسات خودشان را برگزار کردهاند و نمایندگان هم جلساتی به صورت وبیناری با وزرا و اعضای دولت داشتهاند پس به هیچ مجلس تعطیل نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که باز نشدن صحن نه تصمیم هیئترئیسه بوده و نه اراده ما نمایندگان، تصمیم بر عهده دستگاههای امنیتی بوده است و این دستگاهها باید پاسخ دهند؛ بارها هم ما اعلام کردهایم دستگاههای امنیتی اگر نظر متفاوتی در این زمینه دارند، باید پاسخگوی این مسئله باشند.
سلیمی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا گفت: اکنون شرایط تغییر کرده است. از همین جهت نظر شخصی من این است که صحن باز شود؛ مگر اینکه دستور جدید و جداگانهای صادر شود.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط، پیشبینی من هم این است که بهزودی صحن باز خواهد شد؛ زیرا شرایط کاملاً تغییر کرده است و آن منع دستگاههای امنیتی برای عدم برگزاری جلسات صحن، مربوط به شرایط خاص آن زمان بوده است، اما اکنون با توجه به تغییر شرایط، صحن به زودی باز خواهد شد. برداشت من و دیگر دوستان هیات رئیسه هم همین است چون یعنی شرایط کاملا تغییر کرده است، صحن به زودی بازگشایی شود.
سلیمی درباره اینکه بارها و بارها نمایندگان مجلس عنوان کردهاند که مجلس تعطیل نبوده و جلسات کمیسیونها و هیات رئیسه به صورت منظم برگزار شده است، چرا صحبت از تعطیلی مجلس توسط برخی از نمایندگان عنوان میشود، گفت: نمیدانم چرا دوستان چنین حرفی را میزنند؟ مجلس تعطیل نبوده است.
وی تاکید کرد: نمایندگان پیگیریهای واقعاً فشرده و سنگینی داشتهاند و شبانهروز در حال فعالیت بودهاند. نمایندگان مردم مدام در حال پیگیری بودند. به هر کیفیت، لحظهای توقف در کار مجلس وجود نداشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: فقط و فقط بحث صحن مطرح است که آن هم، همانطور که گفتم هیچ نمایندهای و هیچ یک از اعضای هیات رئیسه دنبال تعطیلی صحن نبودند. به هیچ وجه کسی خواهان این موضوع نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که در سایر موارد هم گفته شد؛ برای مثال وقتی به پزشک مراجعه میکنیم، نظر پزشک را ملاک قرار میدهیم، حتی یک آرایشگاه میرویم حرف آرایشگر را گوش میدهیم، در اینجا هم دستگاههای امنیتی مانع شدهاند؛ نه مجلس و نه هیئترئیسه و باید به توصیه آنان عمل کرد. البته اکنون شرایط تغییر کرده و با تغییر شرایط حتما تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.