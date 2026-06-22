حبیب عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، گفت: روابط ایران و پاکستان از دیرباز روابط نزدیکی بوده و است.

مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری ادامه داد: این سفر فردا صورت خواهد گرفت و از یک روز هم کمتر خواهد بود.

وی در خصوص محورهای این سفر بیان کرد: در سفر سال گذشته معاهده‌ها و تفاهم نامه‌های بین دو کشور به امضا رسید که در این سفر همکاری در زمینه‌های مشترک اقتصادی و همچنین گسترش روابط اقتصادی دو کشور هم بررسی خواهد شد و برای گسترش آن، دو طرف رایزنی خواهند کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: این سفر با هدف قدردانی آقای پزشکیان از پاکستان، به‌دلیل میانجی‌گری مؤثر و مفیدی که در این جنگ و در شکل‌گیری تفاهم‌نامه داشته است، نیز صورت می‌گیرد.

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