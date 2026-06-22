عباسی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزئیات سفر پزشکیان به پاکستان؛ قدردانی از نقش اسلامآباد در شکلگیری تفاهمنامه
مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری با اعلام سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به پاکستان، گفت: پزشکیان در این سفر ضمن قدردانی از نقش مؤثر پاکستان در میانجیگری جنگ و شکلگیری تفاهمنامه، درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و گسترش روابط دوجانبه نیز با مقامات این کشور رایزنی خواهد کرد.
حبیب عباسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیسجمهور به پاکستان، گفت: روابط ایران و پاکستان از دیرباز روابط نزدیکی بوده و است.
مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری ادامه داد: این سفر فردا صورت خواهد گرفت و از یک روز هم کمتر خواهد بود.
وی در خصوص محورهای این سفر بیان کرد: در سفر سال گذشته معاهدهها و تفاهم نامههای بین دو کشور به امضا رسید که در این سفر همکاری در زمینههای مشترک اقتصادی و همچنین گسترش روابط اقتصادی دو کشور هم بررسی خواهد شد و برای گسترش آن، دو طرف رایزنی خواهند کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: این سفر با هدف قدردانی آقای پزشکیان از پاکستان، بهدلیل میانجیگری مؤثر و مفیدی که در این جنگ و در شکلگیری تفاهمنامه داشته است، نیز صورت میگیرد.