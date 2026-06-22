به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، اظهار کرد: باید قدر نعمت‌هایی را که خداوند به ما داده است بدانیم. رهبر شهید ما نعمت بزرگی بود. در کنار ایشان بودیم و از ایشان قدردانی کردیم و خداوند نیز اجر زحماتش را با شهادت به دست شریرترین انسان‌های روی زمین قرار داد و او را به آرزویش که شهادت بود رساند.

وی افزود: خداوند نعمت نیروهای مسلح مقتدر را به ما داده است که با قدرت عمل می‌کنند و باید قدردان آنها باشیم. همچنین خداوند مردم خوبی به ما داده که هر روز در صحنه هستند. من لازم می‌دانم از آحاد مختلف مردم قدردانی و تشکر کنم. مردم ایران در تاریخ نشان دادند که بی‌نظیر هستند و حضور آنها بسیاری از مسائل را خنثی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به عملکرد رئیس‌جمهور گفت: باید خدا را بابت وجود دولت و شخص آقای دکتر مسعود پزشکیان شاکر باشیم. آقای پزشکیان شخصیتی صادق، سالم، درستکار، عدالت‌جو، منصف، حق‌طلب، پرکار و فداکار است و هر لحظه برای شهادت آماده است. او شب و روز نمی‌شناسد و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌رود و هیچ مانعی او را از خدمت‌رسانی بازنداشته است.

حضرتی ادامه داد: مردم در راهپیمایی‌ها، در جنگ ۱۲ روزه، در ایام جنگ اخیر، روز قدس و مناسبت‌های مختلف دیده‌اند که رئیس‌جمهور با تمام توان در کنار مردم حضور دارد و برای خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

وی درباره یوسف پزشکیان و برخی هجمه‌ها علیه وی نیز گفت: آقای یوسف پزشکیان از نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاه شریف است، فردی سالم، صادق، درستکار و صاحب‌نظر است که مانند همه افراد درباره مسائل کشور تحلیل و دیدگاه دارد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: از روز نخست، عده‌ای اندک تلاش کردند علیه آقای پزشکیان، دولت، خانواده رئیس‌جمهور و آقای یوسف پزشکیان فضاسازی کنند. مرتب می‌پرسند چرا توییت زده، چرا یادداشت نوشته و چرا تحلیل ارائه می‌کند؛ در حالی که فرزند رئیس‌جمهور نیز مانند هر فرد دیگری حق دارد تحلیل و دیدگاه خود را بیان کند.

حضرتی افزود: برخی افراد برای جلب توجه، تخریب را به یک رویه تبدیل کرده‌اند. هنرشان تخریب و دعواست. گروهی از افراطیون در دو سوی طیف سیاسی از صبح تا شب به دنبال بهانه‌ای برای تخریب هستند. در حالی که آقای رئیس‌جمهور نه اهل شکایت است و نه اهل پاسخ دادن به این رفتارها.

وی ادامه داد: اشخاص ممکن است برای خود حرف‌هایی بزنند و تهمت‌هایی مطرح کنند که می‌توان از آنها عبور کرد، اما وقتی یک نهاد یا رسانه تأثیرگذار مانند صدا و سیما به این فضا دامن بزند، موضوع قابل اغماض نیست. آقای پزشکیان چندین بار در هیأت دولت از صدا و سیما خواسته است که تریبون دولت باشد و زحمات دولت را منعکس کند و دست‌کم تریبون خود را در اختیار افرادی که با غرض‌ورزی به تخریب دولت می‌پردازند قرار ندهد.

وی گفت: دولت شبانه‌روز درحال تلاش است. دغدغه اصلی رئیس‌جمهور معیشت مردم است. او دائماً به دنبال منابعی برای گسترش کالابرگ است و درباره مسائل مسکن و مستأجران نیز پیگیری مستمر دارد. وزیر راه و شهرسازی نیز شبانه‌روز برای حل این مشکلات در حال تلاش است.

حضرتی افزود: برخی افراد هیچ کاری جز تخریب با بدترین الفاظ انجام نمی‌دهند و این موضوع مایه تأسف است. سیاست دولت ایجاد اختلاف و دعوا نیست. اختلاف نظر در کشور وجود دارد، اما رئیس‌جمهور از روز نخست تلاش کرده این اختلافات به نزاع سیاسی تبدیل نشود و مردم درگیر این دعواها نشوند.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان نخستین رئیس‌جمهوری است که تعدادی از وزرای دولت قبل را در دولت خود حفظ کرد و افرادی را بکار گرفت که حتی در ستاد انتخاباتی او حضور نداشتند یا به او رأی نداده بودند. او در حوزه اقوام، مذاهب، نسل‌ها، زنان و گرایش‌های مختلف سیاسی تلاش کرد از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و بارها اعلام کرد هرکس توانایی بیشتری دارد، به میدان بیاید و مسئولیت بپذیرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: متأسفانه برای برخی افراد، سالم بودن، صداقت، عدالت‌خواهی و پرهیز از جنجال چندان مطلوب نیست و همواره به دنبال ایجاد دعوا هستند. چون پاسخی دریافت نمی‌کنند، تصور می‌کنند حق با آنهاست؛ درحالی که سیاست ما پاسخ دادن نیست و معتقدیم در شرایط فعلی کشور، حتی اگر حق با ما باشد، مصلحت ملی اقتضا می‌کند وارد این مجادلات نشویم.

حضرتی اظهارکرد: رئیس‌جمهور تنها در موارد محدودی نسبت به برخی رفتارها، از جمله عملکرد صدا و سیما، اعتراض کرده است. امیدوارم همه دلسوزان ایران، اسلام، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: اگر امروز علیه رئیس‌جمهور سم‌پاشی کنیم، فردا علیه رئیس مجلس، پس‌فردا علیه رئیس قوه قضائیه و سپس علیه نیروهای مسلح فضاسازی کنیم، چیزی برای کشور باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت همچنان با روحیه از کشور حمایت کنند؟

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتقاد از دوگانه‌سازی میان جنگ و مذاکره گفت: این دوگانه‌سازی بدترین خیانت به کشور است. ما می‌خواهیم از اقتدار، اعتبار، عزت و منافع کشور دفاع کنیم. دفاع از کشور فقط در میدان جنگ نیست؛ روی دیگر جنگ، مذاکره است. همان‌طور که رزمندگان برای کشور فداکاری می‌کنند، کسانی که مسئولیت مذاکره را می‌پذیرند نیز برای حفظ منافع ملی فداکاری می‌کنند.

حضرتی ادامه داد: اگر دشمن یک تیر به سمت ما شلیک کند، ما دو تیر پاسخ خواهیم داد، اما درعین حال کانال مذاکره را نیز حفظ می‌کنیم. آقای دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با پذیرش مسئولیت در شرایط سخت، فداکاری کرده است. مذاکره با دشمنی که همواره در حال حیله و دشمنی است، مسئولیت سنگینی است و نباید به جای قدردانی، علیه چنین افرادی فضاسازی و تخریب صورت گیرد.

وی تأکید کرد: باید در شرایط فعلی دست به دست هم بدهیم و همه توجه خود را معطوف به دشمن کنیم. چه در میدان مذاکره و چه در میدان جنگ باید هوشیار باشیم. اگر وارد دعواهای داخلی شویم، دقیقاً در زمینی بازی کرده‌ایم که دشمن طراحی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اقدامات دولت گفت: دولت بدون توجه به این تخریب‌ها به کار خود ادامه می‌دهد. در اوج شرایط جنگی، ۱۷۲ کیلومتر راه‌آهن افتتاح شد. کریدور شمال ـ جنوب که از راهبردهای رئیس‌جمهور است، پیشرفت قابل توجهی داشته و استاندار گیلان نیز اعلام کرد که اراضی مسیر رشت ـ آستارا به طور کامل تملک و برای اجرای پروژه آماده شده است.

حضرتی افزود: این اقدامات کوچک نیست. در جریان جنگ، ۹ پل آسیب دید که ظرف ۴۵ تا ۴۷ ساعت با تلاش وزارت راه و شهرسازی، مهندسان و نیروهای اجرایی بازسازی و به مدار بهره‌برداری بازگشت. همچنین بخش زیادی از اختلالات در حوزه حمل‌ونقل و پروازها نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها شبانه‌روز در حال فعالیت هستند تا امور کشور بدون وقفه ادامه یابد. دولت نیز بدون توجه به بی‌انصافی‌ها و تخریب‌ها مسیر خود را دنبال می‌کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: برنامه مدرسه‌سازی دولت با هدف ساخت ۱۲ هزار مدرسه همچنان ادامه دارد. در حوزه انرژی خورشیدی نیز توسعه ظرفیت تولید برق با جدیت دنبال می‌شود و وزارت نیرو به صورت مستمر پروژه‌های جدید را افتتاح می‌کند.

حضرتی افزود: برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف انرژی، توسعه سامانه‌های هوشمند، اصلاح تجهیزات پرمصرف و اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف همچنان ادامه دارد. دولت در کنار روایت جنگ، روایت مذاکره، سازندگی، بازسازی و بهینه‌سازی در مسیر توسعه پایدار را نیز دنبال می‌کند و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

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