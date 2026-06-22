به گزارش ایلنا، احد آزادیخواه با اشاره به اینکه متأسفانه در رابطه با مذاکرات و فرآیند آن، یک سری ابهامات در کشور ایجاد شده که حقوق برخی از مسئولان خدوم نظام را تضییع می‌کند، گفت: حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ تفاهم برابر با یک فرآیند کاملاً ضابطه مند و قانون‌مند از مسیر شورای عالی امنیت ملی گذر کرد و نهایی شد و زیر نظر رهبر انقلاب قرار دارد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمی‌دانم چرا برای برخی افراد سخت است که زیر نظر رهبر انقلاب بودن را باور کنند و دوست دارند بگویند رهبر ما ضعیف است، تحت تاثیر قرار دارند و کسی به ایشان توجه نمی‌کند که همه اینها خیانت به ایشان است.

وی افزود: رهبری ما امروز به لطف امام زمان بر میدان مسلط است و به صورت جامع و کامل تسلط دارد زیرا ایشان چند دهه به انقلاب خدمت کرده و کنار پدر بزرگوار و شهیدشان تجربه کسب کرده و با توانمندی بسیار بالا بر همه امور مدیریت می‌کند.

نماینده مردم ملایر در قوه مقننه تصریح کرد: بعضی از افراد نمی ‌خواهند این موضوع را باور کنند و می‌خواهند یک رهبر ضعیفی داشته باشند که از ضعف آن رهبر، این افراد خودشان را در تریبون‌ ها معرفی و مطرح کنند که این امر واقعاً خیانت به رهبری است و مردم عزیز باید مراقب باشند؛ این مسئله خیلی خطرناک است.

آزادیخواه ادامه داد: رهبر عزیز انقلاب ما در بیانیه اخیر فرمودند، علی الاصول نظر دیگری داشتند که برای بعضی افراد این امر تازگی دارد؛ معلوم است که علی‌الاصول رهبر عزیز ما یک استکبارستیز واقعی و یک استبداد ستیز واقعی است و نظر دیگری دارند؛ تمام مردم مبعوث شده هم نظر دیگری دارند.

وی گفت: به قول قرآن کریم «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه»؛ قرار ما بر این است که مبارزه کنیم تا ریشه فتنه خشکانده شود و همین کار را کردیم؛ درود بر سیستم موشکی، هوافضای سپاه، ارتش و فراجای قهرمان ما که دلاور مردانه وسط میدان آمدند و خیال خام آمریکایی‌ها که تصور باطلشان این بود سه روزه طومار کشور را بر می چینند، نابود کردند.

عضو فراکسیون روحانیت قوه مقننه اظهار کرد: حدود ۱۷ نقطه در پایگاه ‌های دشمن در منطقه، تحت تاثیر سیستم موشکی غیرقابل تصور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و ضربه شست ما را دیدند و سر جای خودشان نشستند؛ جنگ نمی‌تواند تا روز قیامت ادامه پیدا کند زیرا ما جنگ می ‌کنیم تا منافع ملت تامین و ثبات، امنیت و آرامش در کشور، منطقه، محور مقاومت، لبنان حشد الشعبی و حوثی ها در یمن اتفاق بیفتد.

نماینده مردم ملایر در قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌جنگیم که بجنگیم بلکه می جنگیم تا از جنگ دستاوردهایی همچون امنیت، ثبات، رونق اقتصادی و غیره به دست بیاوریم، گفت: در این بین برخی می‌گویند فقط باید جنگید برای جنگیدن. رهبر عزیز انقلاب فرمودند علی الاصول من نظر دیگری داشتم که کاملا درست است زیرا ایشان با این جمله کوتاهشان ریشه استبداد را نابود کردند؛ این جمله یعنی ما به آمریکایی ها اعتماد نداریم و به آنها تکیه نکرده ‌ایم.

وی افزود: برخی رفقا به این نکته اشاره نمی کنند که رهبر انقلاب فرمود در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولان از سر دلسوزی و با حُسن نظر تلاش های زیادی کردند. اگر مسئولان ما این کار را کرده اند چرا برخی جریان های خاص در میادین به آنها لعن می فرستند. آیا این معنای انقلابی گری است؟ این مقابل رهبری ایستادن نیست؟ متأسفانه امروز عده ای به نام رهبری در مقابل رهبری ایستاده اند. این صحبت ها تجمعات مردمی را به هم می ریزد.

آزادیخواه در ادامه تصریح کرد: امروز می گویند که آقای قالیباف دست در دست ونس است؛ اما به یاد بیاورید چه کسی پیکر پاره پاره شهید حاج قاسم را در قبر گذاشت؟ چه کسی در جنگ رمضان قدم به قدم میدان‌داری کرد و میدان جنگ را مدیریت کرد و هدف ترور صهیونیست ها بود. چه کسی تا جایی که می توانست در گفت و گوهای خود به مردم قول داد ذره ای از مسیر رهبری تخطی نکند و متعهد شد اگر دشمن تخطی کند ما حتما دست به شمشیر می بریم؟ چه کسی ۳ بار بر خیابان تأکید کرد؟ بعد باید به این فرد گفت دست در دست ونس است؟

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود اعلام کردند که ایشان اجازه داده اند اما عده ای با اجازه رهبری مشکل دارند و رویشان نمی شود که مستقیم اعلام کنند که مردم باید هوشیار باشند. البته مگر ما زیر خاک باشیم که کسی مقابل رهبری بایستند. وقتی حضرت آقا اجازه داده اند کسی نباید رو در روی ایشان بایستد.

آزادیخواه ادامه داد: محمدباقر قالیباف دوست نزدیک حاج قاسم سلیمانی بود و در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود با بغض گفت که برایش سخت است با قاتل دوست صمیمی و برادر خود پای میز مذاکره بنشیند. امروز این مسئولیت توسط نظام بر عهده او گذاشته شده است اما علیرغم میل باطنی آن را پذیرفت و امروز در این مسیر گام برداشته است چرا که میل باطنی مطرح نیس بلکه مسئولیت پذیری و تکلیف مهم است.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس در ادامه تصریح کرد: مردم ما با پرچم های خود در جریان جنگ تحمیلی بیرون آمدند اما در این میان عده ای تأکید کردند هدف صهیونیست ها را در کشور اجرا کنند یعنی پرچم ها را پایین آورده و پلاکاردهای اعتراضی را بالا ببرند یعنی مردم مبعوث را به مردم معترض تبدیل کنند که این خیانت به نظام است.

وی افزود: گفته می شود تنها یک نفر در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه رأی نداده و به آن نیز افتخار می کنند؛ باید پرسید آیا سردار سپاه انقلاب اسلامی عضو این شورای عالی نیست؟ آیا فرمانده دلاور فراجا عضو رسمی شورای عالی امنیت نیست؟ آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات در جریان این جنگ به شهادت نرسیدند؟ تمام این افراد را به خاطر نگاه مشمئزکننده حزبی خودمان زیر سؤال می بریم؟

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پایان با بیان اینکه این مملکت رهبری دارد و تا ایشان اجازه ندهند کسی حق ندارد قدم از قدم در این حوزه بردارد، خاطرنشان کرد: تمام شروط تعیین شده در این تفاهمنامه آمده و همه اقدامات با اجازه و زیر نظر رهبر معظم انقلاب، در حال ادامه و انجام است.

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