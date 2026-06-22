به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در خصوص تفاهم‌نامه اخیر میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا گفت: این پیام بار دیگر تجلی‌بخش حکمت و عزت در صیانت از حقوق ملت شریف ایران و آرمان‌های جبهه مقاومت با محوریت ولایت بود. این پیام، در این برهه حساس تاریخی، نه تنها یک روشنگری حیاتی برای افکار عمومی است، بلکه نقشه راهی دقیق برای دستگاه دیپلماسی، دولت و نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان‌گونه که در پیام مقام معظم رهبری به‌روشنی مورد تاکید قرار گرفت، پای میز آمدن رئیس‌جمهور آمریکا نه از سر حسن‌نیت و قدرت، بلکه مستقیماً ناشی از استیصال و شکست سیاست‌های فشار حداکثری در برابر پایمردی ملت مقاوم و ولایی ایران است. دشمن مستکبر امروز، در بن‌بست راهبردی و محاسباتی غلط گرفتار شده و این تفاهم بیش از آنکه نیاز ایران باشد، راه نجاتی برای کاخ سفید از باتلاقی خودساخته و پوشالی است.

وی افزود: نکته بسیار مهم پیام، تبیین اختلاف نظر رهبری نظام با این روند و در عین حال، صدور اجازه بر مبنای تعهد رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی است. این امر اوج اتکای ساختار نظام به مردم‌سالاری دینی و اعتماد به کارگزاران اجرایی را نشان می‌دهد؛ اما همزمان یک اتمام حجت تاریخی است. رئیس‌جمهور اکنون بار سنگین مسئولیت مطلق این مسیر را بر دوش دارد و باید با بالاترین سطح از هوشیاری، نگذارد که این اعتماد، مورد سوءاستفاده دشمن بدعهد قرار گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم تاکید کرد: خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. تضمین دستاوردهای جبهه مقاومت و استیفای کامل حقوق اقتصادی و سیاسی ملت ایران، شروط قطعی این تفاهم است لذا در سایه دیپلماسی انقلابی، امریکا باید بداند که هرگونه زیاده‌خواهی با سد آهنین ایستادگی مواجه خواهد شد.

جوکار تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه مذاکرات حضوری آتی به معنای تسلیم در برابر اراده دشمن نیست، نشان‌دهنده پویایی دیپلماسی مبتنی بر مقاومت فعال است. راهبردما در میدان دیپلماسی، انشا و دیکته منافع ملی وحقوق ملت است نه پذیرش خواسته های نامشروع نظام سلطه گر.

وی اضافه کرد: البته مجلس شورای اسلامی، به عنوان خانه ملت و با تکیه بر قوانینی همچون قانون اقدام راهبردی، لحظه‌به‌لحظه بر روند تحقق شروط ذکر شده در پیام نظارت خواهد کرد. ما در مجلس، ضمن حمایت از اقدام دولت در راستای منافع ملی و عزت مردم، در برابر هرگونه انحراف از خطوط ترسیم شده، کوتاه نخواهیم آمد. از طرفی نیز قدرت ایران اسلامی در تحقق شروط، بستگی به انسجام داخلی، حل مشکلات مردم و خدمت‌رسانی صادقانه در گوشه و کنار کشور دارد. دولت باید بداند که پشتوانه این تفاهم، اقتدار ملی ماست.

جوکار بیان کرد: همچنین، حضور حماسی، مستمر و آگاهانه ملت بزرگ ایران در تمامی صحنه‌ها، همواره تکیه‌گاه اصلی نظام و موتور محرک پیشبرد آرمان‌ها بوده است؛ لذا تداوم این پرچمداری مردمی، ضامن بقای عزت ملی و پشتوانه‌ای نفوذناپذیر برای دستگاه دیپلماسی کشور در میدان نبرد اراده‌ها خواهد بود. علاوه بر این، بنا بر مطالبه صریح و مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیگیری جدی، دقیق و هوشمندانه برای تحقق مفاد این تفاهم‌نامه و رعایتِ تمام‌عیارِ شروط تعیین‌شده، تکلیفی غیرقابل‌اغماض است که هیچ‌گونه اهمالی در آن پذیرفته نیست و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با رصدی لحظه‌ای و نظارتی دقیق، اجرای کامل آن را تضمین نمایند.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ما در کنار ملت سرافراز ایران، لبیک‌گویان به ندای رهبری، چشمان بیدار نظام در برابر هرگونه نقشه شوم و زیاده‌خواهی آمریکا خواهیم بود و از پیشگاه خداوند متعال مسألت داریم که تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، پیروزی و فتوحات نهایی را نصیب ملت شریف ایران و جبهه مقاومت گرداند.

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