به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی با بیان این که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته آینده نشستی را برای بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت برگزار می‌کند،گفت: در این جلسه که عملکرد بودجه‌ای دولت در سه ماه نخست امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مقامات اجرایی مرتبط با موضوع نیز در جلسه کمیسیون حضور خواهند داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۵ در بخش‌های مختلف اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی و غیره و همین‌طور نحوه هزینه‌کرد آنها، از جمله مواردی است که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

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