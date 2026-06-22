به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: امشب همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضاییه، گفتگوی تلویزیونی حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای با مردم از رسانه ملی پخش خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در این گفتگوی تلویزیونی درخصوص مسائل و موضوعات مهم قضایی و حقوقی و همچنین اقداماتی که دستگاه قضا طی یک سال اخیر و به طور کلی در دوره تحول و تعالی قضایی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به عدالت انجام داده است، با مردم گفتگو خواهد کرد.

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