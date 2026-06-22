وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر از هموطنان‌مان در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند و سازمان پزشکی قانونی چه اقداماتی برای معاینه، شناسایی و تعیین هویت شهدا انجام داده است؟ گفت: بر اساس آخرین آماری که روز گذشته از سازمان پزشکی قانونی دریافت کردم، تعداد شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسیده است که از این تعداد، ۳ هزار و ۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن هستند. درود و سلام می‌فرستیم به روح پرفتوح تمامی این شهدا که مظلومانه جان خود را در راه آرمان‌های نظام و دفاع از کشور فدا کردند.

جهانگیر ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی از همان ساعات اولیه آغاز جنگ، با فراخوان نیروهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، متخصصان ژنتیک قانونی و کادرهای تخصصی معاینه، نمونه‌برداری و تشخیص هویت، وارد میدان شد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا آغاز شد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل شدت انفجارها و حملات، پیکر شهدا به صورت قطعات پراکنده درآمده بود. این قطعات جمع‌آوری و برای ساماندهی، تعیین هویت و صدور جواز دفن، اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی و اجرا شد تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکرهای مطهر به خانواده‌های آنان جلوگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی از نکات مهم و قابل تقدیر در این دوره، حضور داوطلبانه، جهادی و شبانه‌روزی کارکنان سازمان پزشکی قانونی بود. جا دارد از همکاران خدوم این سازمان، به ویژه ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر مسجدی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم. در این مدت، پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری سازمان در سراسر کشور، فراتر از وظایف اداری و خارج از ساعات کشیک، برای ادای دین به شهدا و خدمت به خانواده‌های آسیب‌دیده در میدان حضور یافتند. این تلاش‌ها موجب شد هر استان بتواند به صورت مستقل نسبت به شناسایی پیکرهای مطهر شهدا اقدام کند و نیازی به اعزام نیرو از سایر استان‌ها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در طول این ایام، سیاست سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت به خانواده‌های معظم شهدا استوار بود؛ موضوعی که مورد تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار داشت. هدف اصلی، تسریع در فرآیند شناسایی، تعیین هویت و رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و مصدومان بود.

جهانگیر گفت: از آنجا که در برخی موارد، تعیین هویت پیکرهای مطهر نیازمند تهیه پروفایل ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا بود، تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی به محل سکونت خانواده‌ها اعزام شدند تا بدون نیاز به مراجعه آنان به مراکز پزشکی قانونی، نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود و کمترین زحمت برای این خانواده‌های معزز ایجاد گردد.

وی ادامه داد: در تهران، این فرآیند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله انجام شد و نتیجه آن این بود که پاسخ آزمایش‌های ژنتیک برای شناسایی شهدا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آماده می‌شد. در استان‌ها نیز این فرآیند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به نتیجه می‌رسید.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این سرعت عمل و دقت، نشان‌دهنده تلاش جهادی و شبانه‌روزی همکاران سازمان پزشکی قانونی است که توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن انجام مأموریت‌های تخصصی خود، در کاهش آلام و تسکین خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کنند. تمامی این خدمات نیز به صورت کاملاً رایگان از سوی سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.

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