به گزارش ایلنا، هیئت کشورمان در مذاکراتی فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا نیمه شب دوشنبه قریب به ۱۸ ساعت ادامه داشت، در نشستهای دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کرد.

در پایان این گفت‌وگوها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.

همچنین گفت‌وگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست کاظم غریب آبادی معاون وزیرخارجه ادامه خواهد داشت.

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