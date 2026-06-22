دادستان تهران از شرکت الکتروپیک بازدید کرد؛
دستورات ویژه برای ترخیص مواد اولیه، تخصیص ارز و تقسیط بدهیها
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه بازدیدهای مستمر قضایی از واحدهای تولیدی، با حضور در شرکت صنعتی الکتروپیک، ضمن بررسی روند بازسازی این مجموعه پس از حمله دشمن در جنگ رمضان، دستورات فوری برای رفع موانع گمرکی، ارزی، بیمهای و مالیاتی صادر کرد و بر حمایت تمامقدر دستگاه قضا از تولید تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران، به همراه مدیران دستگاههای اجرایی از جمله صمت، صداوسیما، تأمین اجتماعی، بانکها، گمرک، سازمان مالیاتی، تعزیرات حکومتی و جمعی از فعالان اقتصادی، از بخشهای مختلف شرکت الکتروپیک شامل خطوط تولید، واحد مونتاژ، بستهبندی، کنترل کیفیت و پشتیبانی بازدید کرد.
شرکت تولیدی و صنعتی الکتروپیک، یکی از قدیمیترین و معتبرترین تولیدکنندگان ایرانی در زمینه سیستمهای درببازکن و آیفونهای تصویری است که بیش از چهار دهه سابقه فعالیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۶۴، تولید اولین گوشی صوتی خود با نام «کلون» را آغاز کرد. پس از گذشت دو سال و با گسترش تولیدات، کارخانهای با نام «کلون الکترونیک» تأسیس شد که بعدها به نام الکتروپیک تغییر یافت.
این شرکت در حال حاضر با بیش از ۸۰۰ پرسنل، به عنوان یکی از پیشگامان تولید محصولاتی نظیر درببازکنهای صوتی و تصویری، آیفونهای صوتی و تصویری، قفل برقی، جک پارکینگی، کدینگهای صوتی، پنلهای درببازکن، قفل زنجیری، منبع تغذیه و سنسورهای روشنایی فعالیت میکند.
محصولات الکتروپیک علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای عراق و افغانستان نیز صادر میشود. این شرکت با استقرار سیستمهای مدیریتی بر اساس استانداردهای بینالمللی در حوزه طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش صنعت الکترونیک و امنیت ساختمان فعالیت میکند.
این واحد تولیدی در جریان جنگ رمضان و در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ مورد هجوم وحشیانه دشمن متجاوز قرار گرفت و خسارات فراوانی به این مجموعه وارد شد. با این حال، با تلاش و همت مدیران و جوانان نخبه این شرکت، به فاصله تنها ۲۰ روز پس از حمله، به چرخه تولید بازگشت و فعالیت خود را از سر گرفت و ظرف ۶۰ روز به صورت کامل بازسازی شد.
دادستان تهران در این بازدید با اشاره به این حمله و بازسازی سریع مجموعه، تصریح کرد: علیرغم حمله ناجوانمرادنه دشمن کوردل به این مجموعه، امروز میبینیم کارخانهای که مورد اصابت قرار گرفته و بخش زیادی از آن خسارت دیده بود، بر اساس گزارشها، ظرف ۶۰ روز به صورت کامل بازسازی شده و امروز با تمام ظرفیت و بهتر از گذشته در حال فعالیت است.
صالحی تأکید کرد: علم و تکنولوژی چیزی نیست که با ضربه، خسارت یا از بین بردن تأسیسات فیزیکی از بین برود. این علم و دانش در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و از بین رفتنی نیست. دشمن باید بداند که کشور ما به لطف خداوند متعال و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بهتر از گذشته خسارتها را جبران کرده و تجهیزاتی را که آسیب دیده با علم و تکنولوژی روز و بهتر از قبل خواهد ساخت.
صالحی در این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ و امام شهید، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسلح و حضور حماسی مردم در صحنههای مختلف قدردانی کرد.
وی با اشاره به جنگ اخیر و مقاومت مردم و قدرت نیروهای مسلح، اظهار داشت: دشمن فکر میکرد با اصابت به اماکن، دانشگاهها، واحدهای صنعتی، تأسیسات هستهای و زیرساختهای کشور میتواند جمهوری اسلامی را شکست دهد، اما کور خواند. الحمدالله امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت نظامی در جهان شناخته میشود که این به لطف خدای سبحان، منویات حکیمانه مقام معظم رهبری ((مدظله العالی)) و حمایت همهجانبه مردم به دست آمده است.
دادستان تهران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» توسط مقام معظم رهبری ((مدظله العالی))، گفت: این منویات همان تأکیدات همیشگی امام شهید ما در حوزه اقتصادی است. همه ما باید دست به دست هم دهیم و این همدلی و تعاملی که امروز در این جلسه شاهد آن بودیم را بیشتر تقویت کنیم، به ویژه برای واحدهایی که در جنگ مورد اصابت قرار گرفتهاند.
وی با قدردانی از حضور مدیران دستگاههای مختلف در این جلسه، خاطرنشان کرد: امروز دیدیم که همه دوستان پای کار نظام و پای کار واحدهای تولیدی هستند. در سایه همین همدلیهاست که مشکلات حل میشود و قطعاً میتوانیم مسائل بزرگتر را نیز حل کنیم.
در این جلسه، مدیران شرکت الکتروپیک به بیان مشکلات و موانع پیش روی این واحد تولیدی پرداختند و خواستار مساعدت دستگاههای اجرایی و قضایی برای رفع آنها شدند. دادستان تهران ضمن استماع مسائل مطرحشده، دستورات ذیل را صادر کرد:
۱- ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این شرکت از گمرکات سراسر کشور صادر کرد.
۲- رفع مشکل تخصیص ارز: مشکل تخصیص ارز شرکت الکتروپیک از دیگر موارد مطرحشده توسط مدیران این مجموعه بود که دادستان تهران با صدور دستوری، بر انجام اقدامات لازم در این زمینه تأکید کرد که مدیران وزارت صمت بر رفع فوری مشکل این واحد تولیدی موافقت کردند.
۳- ترخیص کالاهای توقیفشده در شیراز: موضوع ترخیص کالاهای این شرکت که در شیراز توقیف شده بود، با پیگیری دادستانی و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این مشکل ظرف یکی دو روز آینده برطرف شود.
۴- حمایتهای بیمهای: در حوزه بیمهها، نسبت به بیمه ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، دستورات حمایتی برای برخورداری این شرکت از پوششهای بیمهای مورد نیاز صادر شد.
۵- تقسیط بدهیهای تأمین اجتماعی: مدیران شرکت الکتروپیک درخواست تقسیط بدهیهای تأمین اجتماعی را مطرح کردند که دادستان تهران با مساعدت مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که در این جلسه حاضر بودند، مقرر کرد در این رابطه تنفس سه ماهه برای این شرکت در نظر گرفته شود و اقساط بیمهای از ۶ ماه به ۱۰ ماه تقسیط شود.
۶- پیگیری بدهی به صداوسیما: مشکل بدهی این مجموعه به صداوسیما جهت آگهیهای تلویزیونی در میان گذاشته شد و با توجه به خسارتهای وارد شده به این شرکت در جنگ، مقرر شد مکاتبه و تماس تلفنی برای حل این مشکل با مدیران صدا و سیما انجام شود.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه چرخه حرکت و پویایی کشور به واحدهای تولیدی وابسته است، یادآور شد: امیدواریم با کمک همدیگر بتوانیم یک صنعت مبتنی بر علم روز را در کشور جاری کنیم تا از وابستگی به کشورهای خارجی و بیگانگان بینیاز شویم و بر تمام مشکلات فائق آییم.
صالحی تأکید کرد: مصوبات این جلسه با پیگیری ویژه دادستانی تهران دنبال خواهد شد تا مشکلات این واحدهای تولیدی در اسرع وقت حلوفصل شود. دستگاه قضایی دوشادوش مدیران اجرایی و در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و تمام توان خود را برای کمک و حمایت از صنعت و اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت.
گفتنی است این بازدید در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص حمایت از تولید و اقتصاد و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر همراهی دستگاه قضا با بخش تولید و صنعتگران انجام شد.