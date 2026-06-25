سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وعده رئیس جمهور بزای افزایش کالابرگ و منابع آن گفت: از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین بحث‌ها و دغدغه‌هایی که مجلس، ما و مردم دارند این است که هر اقدامی که در کشور در خصوص معیشت مردم، حقوق مردم، دستمزد مردم و مباحث این‌چنینی انجام می‌شود، باید تناسبی با شرایط داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرایطی که بالاخره ما تجربه کرده‌ایم و اکنون هم در همان شرایط قرار داریم، موضوع تورم است. هر اقدامی که در این موضوع انجام می‌دهیم، باید به سمت‌وسوی تأمین خواسته و نیاز مردم باشد.

وی تاکید کرد: اکنون ارزش یارانه‌ها و ارزش کالابرگ‌ها به آن اندازه‌ای که در زمانی که در گذشته تصویب شد، نیست. یا حتی با افزایش‌هایی که در خصوص حقوق و دستمزد داده می‌شود، آنچنان نیست که بتواند پاسخگوی نیازها باشد. امروز این افزایش‌ها به آن اندازه‌ای نیست که یک خانواده کارمند، کارگر یا یک فرد عادی بتواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند.

هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: حرف آقای رئیس‌جمهور درست است، ما باید به سمت افزایش کالابرگ سمت حرکت کنیم و در جهت تأمین نیاز و خواسته به‌حق مردمی گام برداریم. مردم به هر حال انتظار دارند دولت، مجلس و حاکمیت به نیازهای اساسی آنان توجه کنند. منابع اعتباری مورد نیاز هم از هر محلی که امکان‌پذیر باشد باید تأمین شود.

وی با بیان اینکه الحمدلله مراحلی که در حال طی کردن آن هستیم، مراحل پساجنگ است خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در مذاکره هستیم و ان‌شاءالله گشایش‌هایی در خصوص تأمین منابع مالی کشور ایجاد خواهد شد. اولین اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم، می‌تواند همین اقدام و تأمین معیشت مردم باشد که رئیس‌جمهور هم در راستای همین موضوع صحبت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما هم در زمان تنظیم بودجه ۱۴۰۵ همین موضوع را هم در بحث حقوق و دستمزد مدنظر داشتیم که به هر حال افزایش‌هایی که در آن زمان و در آن شرایط داده شد، بر همین مبنا بود و هم در بحث کالابرگ که درباره آن صحبت می‌شد که باتوجه به تورم باشد. بله این موضوع به منابع زیادی نیاز دارد و ما هم در جریان هستیم، اما این موضوع آن‌قدر برای مردم مهم است که باید آن را بپذیریم و به نوعی نیازهای مردم را تأمین کنیم؛ هم از طریق افزایش حقوق و دستمزد و در شرایطی که امکان‌پذیر است، به موقع آن را ترمیم کنیم و هم کالابرگ را افزایش دهیم تا به هر حال پوشش حمایتی مناسبی از نظر معیشتی برای مردم فراهم شود.

وی در پاسخ به این‌که برخی معتقدند تفاهمنامه میان ایران و آمریکا بیش از آنکه یک تفاهم‌نامه سیاسی باشد، اقتصادی است. تحلیل شما از این تفاهم‌نامه ۶۰ روزه چیست، گفت: این تفاهمنامه اقتصادی است و هم سیاسی؛ هر دو جنبه را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جنگی از سوی استکبار، آمریکا و اسرائیل، به ما تحمیل شد؛ جنگی که ظالمانه و بی‌رحمانه بود. درگیری‌هایی که به وجود آمد رهبر ما را شهید کردند. دانشمندان ما را شهید کردند. دانش‌آموزان ما را شهید کردند. سرداران ما را شهید کردند. به ملت ما آسیب رساندند و به کشور ما خسارت وارد کردند، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید به سمت مذاکره حرکت کنیم؛ اما مذاکره هم باید به گونه‌ای باشد که به نفع ملت و کشور باشد.

وی تاکید کرد: خواسته‌های ما این است که هم انتقام گرفته شود، هم غرامت دریافت شود و هم مطالبات ما تأمین شود. همچنین دشمن ما باید به نوعی بپذیرد که حق و حقوق ما را رعایت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخشی از تفاهمنامه میان ایران و آمریکا موضوع اقتصادی است. یادمان باشد دشمنان منابع ما را محدود کرده‌اند، اجازه دسترسی نمی‌دهند، صادرات نفت ما را محدود و مسدود کرده‌اند. در حالی که این‌ها حقوق ماست که باید پرداخت شود. این‌ها مواردی نیست که ما بخواهیم برای آن التماس کنیم. مسئولان با قدرت ایستاده‌اند و مردم هم حمایت می‌کنند و پشتیبان دولت هستند.

وی در پاسخ به این که شما نماینده مجلس هستید و این روزها شاهد هستیم که با وجود تأکید بزرگان کشور و حتی مقام رهبری بر وحدت و انسجام، افرادی هستند چه در داخل مجلس از نمایندگان و چه بیرون از آن که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را مورد هجمه قرار می‌دهند، این مسئله چه تصویری از ایران ارائه می‌دهد، گفت: این موضوع کاملاً روشن است، ما در شرایط خاصی قرار داریم. هر جریانی که فعالیت می‌کند، اگر نقد کارشناسی داشته باشد، اشکالی ندارد.

هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: به هر حال ممکن است در مسائل اختلاف نظر و ایرداتی وجود داشته باشد و اگر در مسائل مربوط به مذاکره یا سایر موضوعات ایراد و اشکالی وجود داشته باشد، می‌توان آن را مطرح کرد. اشکالی ندارد که فرد نقد کند و بگوید این بخش نیاز به اصلاح دارد، آن بخش ایراد دارد یا ممکن است در آینده برای کشور آسیب‌هایی ایجاد شود. این موارد قابل پذیرش است و در جایی که امکان‌پذیر باشد، اصلاح هم خواهد شد و کسی هم نمی‌گوید در نقد باید بسته شود.

وی با اشاره به این که زمانی که وحدت، همبستگی و انسجام را زیر سؤال می‌بریم دقیقا ما در مسیری حرکت می‌کنیم که دشمنان ما می‌خواهند، گفت: دشمن می‌خواهد ما متفرق باشیم، انسجام نداشته باشیم، دچار درگیری داخلی شویم و مردم با آسیب مواجه شوند. از این رو همه مسئولان، نخبگان و فعالان سیاسی باید با رفتار و گفتار خود به تقویت همدلی و آرامش در جامعه کمک کنند و از هر اقدامی که زمینه‌ساز اختلاف و دودستگی است، پرهیز داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از بین رفتن وحدت و انسجام خواست دشمنان است، اظهار داشت: این همان خواسته‌ای است که آمریکا و اسرائیل دارند؛ اینکه در داخل کشور در هر زمینه‌ای تفرقه ایجاد شود و از همین نقطه ضعف تفرقه ما استفاده کنند و کشور ما را مورد هجمه قرار دهند.

وی گفت: به همین دلیل باید از ایجاد تفرقه و وحدت‌شکنی در کشور پرهیز کنیم و کسانی که اصرار زیادی بر چنین رفتارهایی دارند، باید متوجه باشند که اگر این اصرارها منجر به تفرقه شود، ما تضعیف خواهیم شد و در واقع خواسته آمریکا و اسرائیل را محقق خواهیم کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، هم‌افزایی و تقویت سرمایه اجتماعی هستیم و همه جریان‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه باید منافع ملی را بر هرگونه اختلاف و سلیقه شخصی ترجیح دهند.

انتهای پیام/