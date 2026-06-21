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بقایای تفحص شده شهدای مدرسه میناب در هرمزگان تشییع می شود

بقایای تفحص شده شهدای مدرسه میناب در هرمزگان تشییع می شود
کد خبر : 1802668
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: بقایای تفحص شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نهم تیر تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا احمد نفیسی در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هرمزگان افزود: جزئیات برگزاری این مراسم به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد.

وی گفت: برپایی نمایشگاهی از آثار و اسناد جنایات آمریکا ضروری است.

نفیسی به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) و خانواده مکرمه ایشان اشاره کرد و گفت: باید از تمام ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم استفاده کرد.

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