بقایای تفحص شده شهدای مدرسه میناب در هرمزگان تشییع می شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: بقایای تفحص شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نهم تیر تشییع میشود.
به گزارش ایلنا احمد نفیسی در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هرمزگان افزود: جزئیات برگزاری این مراسم به اطلاع عموم شهروندان میرسد.
وی گفت: برپایی نمایشگاهی از آثار و اسناد جنایات آمریکا ضروری است.
نفیسی به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای (مدظله) و خانواده مکرمه ایشان اشاره کرد و گفت: باید از تمام ظرفیتهای اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم استفاده کرد.