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واکنش قالیباف به بازی امشب تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک

واکنش قالیباف به بازی امشب تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک
کد خبر : 1802666
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رئیس هیات مذاکره کننده ایران به بازی امشب ایران و بلژیک واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که برای مذاکرات در سوئیس حضور دارد، تصویری از بازی امشب ایران و بلژیک در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد؛ این تصویر زمانی را نشان می‌دهد که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی به همراه ۵ بازیکن دیگر تیم ملی اجازه ندادند توپ وارد دروازه ایران شود.

قالیباف به زبان انگلیسی نوشت: «ما این‌گونه از سرزمین‌مان دفاع می‌کنیم.»

 

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