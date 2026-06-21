واکنش قالیباف به بازی امشب تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک
رئیس هیات مذاکره کننده ایران به بازی امشب ایران و بلژیک واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا،، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که برای مذاکرات در سوئیس حضور دارد، تصویری از بازی امشب ایران و بلژیک در جامجهانی ۲۰۲۶ را در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد؛ این تصویر زمانی را نشان میدهد که علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی به همراه ۵ بازیکن دیگر تیم ملی اجازه ندادند توپ وارد دروازه ایران شود.
قالیباف به زبان انگلیسی نوشت: «ما اینگونه از سرزمینمان دفاع میکنیم.»