واکنش قالیباف به بازی امشب تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک

به گزارش ایلنا،، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که برای مذاکرات در سوئیس حضور دارد، تصویری از بازی امشب ایران و بلژیک در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد؛ این تصویر زمانی را نشان می‌دهد که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی به همراه ۵ بازیکن دیگر تیم ملی اجازه ندادند توپ وارد دروازه ایران شود.



قالیباف به زبان انگلیسی نوشت: «ما این‌گونه از سرزمین‌مان دفاع می‌کنیم.»