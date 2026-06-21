اهدای پرچم گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) برای بدرقه پیکر رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت امور خارجه، عتبه حسینیه در اقدامی کم‌نظیر، تاریخی و سرشار از معنا، پرچم متبرک گنبد مطهر را برای تکریم و بدرقه پیکر مطهر امام خامنه‌ای اهدا کرد.

این پرچم مقدس که نماد ایثار، عزت، شهادت و استمرار راه حق است، امروز با تلاش‌ها و پیگیری‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی از سوی عتبه مقدسه حسینی توسط آقای حسن رشید عبیایجی تحویل آقای جعفر صفری، سرپرست سرکنسولگری کربلا، گردید تا در آیین تشییع و وداع مورد استفاده قرار گیرد.روشن از عمق پیوند مکتب حسینی با مسیر ولایت، مقاومت و مجاهدت است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، خود را در باشکوه‌ترین و ماندگارترین جلوه‌ها نمایان می‌سازد.