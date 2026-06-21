با حضور هزاران نفر از عزاداران حسینی برگزار شد؛
نخستین شب مراسم عزاداری محرم در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب
اولین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمهالله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم امسال از طرف حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود.
مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر میشود.