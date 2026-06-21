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پیام معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز شهادت شهید چمران

پیام معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز شهادت شهید چمران
کد خبر : 1802580
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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس نوشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

شهید چمران فیزیکدان و فرمانده بود؛ دانش‌آموخته برجسته برکلی که خاکریز دفاع از میهن را امتداد مسئولیت علمی می‌دید. می‌دانست استقلال بدون توان دفاعی، آرزویی بی‌پشتوانه است. امروز منطق چمران همچنان زنده است: ایران مستقل و مقتدر، نتیجه مقاومت و خودباوری است.

انتهای پیام/
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