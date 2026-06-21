تقویت معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور مهمترین اولویت پیش رو دولت است

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت دولت، ظهر امروز یکشنبه سی‌ویکم خرداد ماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مسعود پزشکیان ضمن تقدیر و تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تأکید بر حفظ وحدت، انسجام ملی و همبستگی، اظهار داشت: تمام مباحث و روند مذاکرات خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز دیدگاه‌های خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اتفاق بزرگ و استثنایی که امروز شاهد آن هستیم، هماهنگی و همدلی بی‌نظیر میان تمامی بخش‌های سیاسی، اجرایی، نظامی، امنیتی و قضایی کشور است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این دوره حساس، وحدت و انسجام ویژه‌ای در میان تمام گروه‌ها و در سطح سران شکل گرفته که دستاوردی ارزشمند و پیروزی‌ بزرگی به شمار می‌رود. با این حال، دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا با اقدامات خود بر روند مذاکرات تأثیر بگذارند؛ اما هوشیاری و همدلی ملت ایران، توطئه‌های آنان را بی‌اثر خواهد کرد.

پزشکیان با اشاره به تعمیق تعاملات و گسترش روابط با کشورهای منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، کشورهای منطقه آماده گفت‌وگو و تعامل هستند و جمهوری اسلامی ایران همواره از این فرصت برای تحکیم صلح و ثبات منطقه استفاده کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ واهمه‌ای از دفاع از حقوق مشروع خود نداریم، افزود: پایان هر جنگی، آتش‌بس و صلح است؛ زمانی که بتوانیم حقوق خود را از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی به دست آوریم، نباید در جنگ باقی بمانیم. اکنون با تقویت تجارت، ارتباط با همسایگان، افزایش تاب‌آوری و انسجام داخلی، باید بیش از پیش برای رفع مشکلات و کمبودها تلاش کنیم و سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز در این فرصت، توانمندسازی و بازتوانی خود را دنبال کنند.

پزشکیان با تأکید مجدد بر حفظ وحدت و انسجام داخلی خاطرنشان کرد: من هیچ‌گاه نظرات خود را به گونه‌ای بیان نکرده‌ام که با دیدگاه مقام معظم رهبری زاویه داشته باشد؛ چراکه همواره بر این باور بوده‌ام که وحدت، قدرت‌آفرین است. از این رو، باید انسجام داخلی را بیشتر از گذشته حفظ و از هرگونه اظهارنظر تفرقه‌انگیز در جامعه پرهیز کنیم.

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