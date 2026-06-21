قول مساعد بانک ها برای رفع اختلال ایجاد شده در روزهای آتی

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان، در تشریح نشست امروز ( یکشنبه ۳۱ خرداد ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس امروز جلسه ای با وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانک‌ها، پدافند غیرعامل و معاونت انفورماتیک بانک مرکزی داشتند، این جلسه در راستای اختلالاتی بوده که برای چهار بانک عامل در سطح کشور رخ داده بود شکل گرفت و بررسی های لازم نیز در این رابطه صورت پذیرفت.

وی افزود: یکی از مسائلی که باعث نارضایتی جمعی شده و مشکلات عدیده‌ای را در نظام بانکی و مبادلات بانکی برای قشر عظیم مردم پیش آورده بود، اختلال ایجاد شده در چهار بانکی بوده که از روزهای گذشته اتفاق افتاده است و پس از بررسی هایی که در این جلسه انجام گرفت، کمیسیون پدافند غیرعامل، بانک مرکزی و حتی مدیران عامل بانک‌ها را مکلف کرد تا ظرف یک هفته گزارشی را در این راستا ارائه دهند.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: همچنین کمیسیون تاکید کرد که بانک ها باید امنیت سایبری در سامانه بانکداری کشور را برقرار کنند و اقدامات لازم در این رابطه صورت بپذیرد؛ بنابراین دو بانک به تعهد خود کردند تا پایان هفته تمام خدمات خود را ارائه کنند و مابقی بانک ها هم مکلف شدند که در اسرع وقت تمامی خدمات خود را برقرار کنند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: برای کمیسیون اقتصادی حائز اهمیت است که مسائل نظام بانکی کشور به درستی صورت بپذیرد و امنیت لازم بانک ها برقرار شود تا اینکه مردم دچار مشکل نشوند و بتوانند خدمات را به نحو مطلوبی دریافت کنند.

ممکان اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز از مطالبات به حق مردم بوده وام‌های تکلیفی است؛ زیرا این وام‌ها به یکی از معضلات برای مردم تبدیل شده؛ لذا نمایندگان همه بانکها را بر اساس قانون برنامه هفتم و بودجه سالانه مکلف کردیم تا اقدامات و خدمات خود را در این رابطه ارائه دهند؛ همچنین تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی، بخش های صنعتی و سرمایه گذاران و حمایت از واحدهای آسیب دیده در جنگ در نظر بگیرند تا بتوانند پروژه های خود را پیش ببرند.

وی اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون اقتصادی همه اقدامات بانک‌ها را در تمام شرایط رصد می‌کنیم و در همین راستا نیز قول مساعد دادند که خدمات ارزنده‌ای را در شأن این مردمی که مبعوث شده هستند و در زمان جنگ دین خود را ادا کردند ارائه دهند.