دقایقی قبل انجام گرفت؛
توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا جهت مشورتهای داخلی
نشست چهارجانبه ایران و آمریکا با حضور میانجیگران در سوئیس دقایقی قبل جهت مشورتهای داخلی متوقف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، نشست ۴ جانبه ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری پس از ۸۰ دقیقه گفتگو، جهت مشورتهای داخلی متوقف شد.
محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر قطر و جیمز دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در این نشست حضور داشتند.
براساس این گزارش؛ این سفر برای مطالبه ایفای تعهدات طرف مقابل انجام گرفته و توقف جنگ در لبنان پیش شرط ورود به مذاکرات بود، البته هیأت ایرانی در جریان این مذاکرات موضوعات دیگری از جمله کاهش آثار تحریمها، رفع محدودیتهای مرتبط با تنگه هرمز و اجرای سایر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم را پیگیری میکند و از میانجیها میخواهد واشنگتن را برای پایبندی به تعهدات خود تحت فشار قرار دهند.