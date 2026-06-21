محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر قطر و جیمز دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در این نشست حضور داشتند.

براساس این گزارش؛ این سفر برای مطالبه ایفای تعهدات طرف مقابل انجام گرفته و توقف جنگ در لبنان پیش شرط ورود به مذاکرات بود، البته هیأت ایرانی در جریان این مذاکرات موضوعات دیگری از جمله کاهش آثار تحریم‌ها، رفع محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز و اجرای سایر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم را پیگیری می‌کند و از میانجی‌ها می‌خواهد واشنگتن را برای پایبندی به تعهدات خود تحت فشار قرار دهند.