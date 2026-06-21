خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی قبل انجام گرفت؛

توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا جهت مشورت‌های داخلی

توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا جهت مشورت‌های داخلی
کد خبر : 1802560
لینک کوتاه کپی شد.

نشست چهارجانبه ایران و آمریکا با حضور میانجیگران در سوئیس دقایقی قبل جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، نشست ۴ جانبه ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری پس از ۸۰ دقیقه گفتگو، جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد.

محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر قطر و جیمز دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در این نشست حضور داشتند.

براساس این گزارش؛ این سفر برای مطالبه ایفای تعهدات طرف مقابل انجام گرفته و توقف جنگ در لبنان پیش شرط ورود به مذاکرات بود، البته هیأت ایرانی در جریان این مذاکرات موضوعات دیگری از جمله کاهش آثار تحریم‌ها، رفع محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز و اجرای سایر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم را پیگیری می‌کند و از میانجی‌ها می‌خواهد واشنگتن را برای پایبندی به تعهدات خود تحت فشار قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی