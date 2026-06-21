عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت:
پیام رهبری پایان دعوا بود اما برخی آن را آغاز تفرقه کردند
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت خاطرنشان کرد که اگر میخواهیم توافقی در بیرون از کشور داشته باشیم، ابتدا باید بدانیم که توافق داخلی مهمتر از توافق خارجی است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شهاب طباطبایی ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه و 40 روزه، اظهار کرد: جمله کلیدی که هم در مذاکره به طرف آمریکایی گفته شده است و هم در متن 14 مادهای اشاره شده است، این است که در خصوص 5 مورد تعهدی داده نشده است، بلکه مذاکره به بعد از اقدامات عینی و بازگشتناپذیر آمریکاییها موکول شده است.
وی ادامه داد: این درسها را از گذشته گرفتیم. البته باید به یاد داشت که برجام در چه شرایطی از کشور انجام شد و برای بیرون رفتن از ذیل بند 7 شورای امنیت و متوقف کردن تحریمها انجام شد و در دو سال اول موفق عمل کرد. اگر بدعهدی آمریکا و رقابتهای داخلی آمریکاییها نبود و سایر اتفاقات نبود، در ادامه هم موفق عمل میکرد.
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگر سخنان خود درباره تنگه هرمز تصریح کرد: تثبیت قدرت ایران در تنگه هرمز بنا بر فرمایش رهبری عالیقدر به تیم مذاکرهکننده ایرانی و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است؛ یعنی تأکید بر ایجاد زیرساخت مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز و تعریف عملیاتی شناورها و حق تشخیص که بر عهده ایران است. حتی آنجا گفته شده است که تنها ترافیک مربوط به کشتیهای تجاری باز خواهد شد.
در موضوعات منافع ملی باید همکاری داشته باشیم
طباطبایی با اشاره به مواضع علی خضریان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به عنوان دیگر مهمان برنامه و با بیان اینکه مردم از ما میخواهند در امر ملی و منافع ملی با هم همکاری کنیم، تصریح کرد: سال 1401 من و آقای خضریان در مناظرهای در شبکه افق شرکت کردیم که با هم اختلاف داشتیم. من آنجا به علی آقا گفتم اگر میتوانید برای مشکل برخی از بچههای دانشگاه تهران کمک کنید و ایشان پیگیری کردند و گرفتاری بچهها رفع شد. آنجا به خود گفتم ما شاید اختلاف داشته باشیم، اما در منافع ملی باید همکاری داشته باشیم. یادآوری میکنم که این امر شدنی است و میتوانیم در منافع ملی همکاری کنیم.
ایران در یک سال اخیر دوستداشتنیتر شده است / «ایرانی مسلمان» این روزها معنا پیدا کرده است
وی با بیان اینکه نهایت اقدامات همگی ما برای ایران مقتدر است، افزود: ایران در یک سال اخیر هم دوستداشتنیتر و هم خواستنیتر شده است. ایرانیان نیز ایرانیتر شدهاند. طبق نظرسنجی انجامشده در اردیبهشت امسال، مردم به هویت ملی و هویت ایرانی اسلامی خود افتخار کردهاند. این ایران، مملکت آرش کمانگیر و امام حسین (ع) است و این دو در کنار هم هستند. امسال در یزد در همین ایام ماه محرم، همزمان زرتشتیان مناسک خود را برگزار میکنند و این ایران است. «ایرانی مسلمان» این روزها معنا پیدا کرده است که شاید ترجمه آن همان جمهوری اسلامی است.
سیاستمداران و سیاستگذاران ما نباید اجازه دهند کسی از مردم عبور کند
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: من ایران امروز را در پیامهای رهبری عالیقدر هم پیدا میکنم. ایشان میگویند ملت قهرمان ایران تجسم داستانهای فردوسی هستند و در کنارش از امام حسین (ع) و ذلتناپذیری در برابر ظلم هم بیان میکنند. همانطور که رهبری شهید از زبان فارسی و در کنارش «هیهات منا الذله» میگویند. این ایران خواستنی است. اتفاق دیگری رخ داد و ملت نشان داد در لحظه خطر از ایران عبور نمیکند. امروز سیاستمداران و سیاستگذاران ما نباید اجازه دهند کسی از مردم عبور کند.
طباطبایی اظهار کرد: جنگ به ما نشان داد ایران یک احساس مشترک و سرنوشت مشترک است و ما وظیفه داریم اجازه ندهیم این سرنوشت مشترک به خطر افتد. ممکن است یک اظهارنظر من باعث شود اختلافی ایجاد شود که تصویر آنچه از ایران امروز ساخته شده است، به هم ریزد. تصویر ایران مقتدر و قوی چطور در دنیا شکل گرفته است؟ دشمنی که بینظمی ایجاد میکند کجا باید احساس خطر کرده و احساس کند با ایرانی روبرو است که یک صدا از آن خارج میشود. رهبری شهید درباره صدای واحد گفتند در مسائل مهم و اولویتدار باید یک صدای واحد از همه جناحها شنیده شود.
مردم دوقطبی نمیخواهند / الان وفاق «مد روز» است
وی تأکید کرد: من مواضع برخی از دوستان را از روی دلسوزی درک میکنم و احساس میکنم باید انجام شود، اما اگر میخواهیم توافقی در بیرون کنیم، توافق داخلی مهمتر از توافق خارجی است. در ایرانی که الان خواستنی شده است، دیگر کسی دوقطبی را نمیخواهد، چراکه دوقطبی خواستنی نیست و دیگر رأیساز هم نیست. در مواقعی دوقطبیسازی رأیسازی میکرد، اما الان وفاق مد روز است. مردم میگویند محصول وفاق سر سفره آید. مردم نه موافق و نه مخالف وفاق هستند، بلکه منتظر محصول وفاق سر سفره و زندگی خود هستند.
به وفاق بر سر واقعیات و نه وفاق بر سر سلایق نیاز داریم
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت خاطرنشان کرد: نظیر مذاکره و جنگ، مردم موافق هر کدامی هستند که محصول مردم را تأمین کند تا یک زندگی آرام و با ثبات داشته باشند و در ایرانی که خود آن را دوستداشتنی کردند زندگی کنند. لذا ما به وفاق بر سر واقعیات و نه وفاق بر سر سلایق نیاز داریم. توافق بر سر واقعیتهای جامعه و خواستههای مردم باید داشته باشیم. مردم از من و آقای خضریان نمیخواهند شبیه هم باشیم، بلکه میخواهند کنار هم کار کنیم تا مسائل، مشکلات و بحرانهای کشور را حل کنیم.
همانطور که دست نیروی مسلح روی ماشه است، خودکار دیپلمات ما هم روی کاغذ است
طباطبایی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل ما نیز تعهدات خود را اجرا نمیکنیم، تصریح کرد: یک سوال دارم، «ما» هر لحظه بخواهیم تنگه هرمز را میتوانیم ببندیم یا خیر؟
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت در پاسخ به واکنش علی خضریان که گفت «شما» تنگه هرمز را نبستید بلکه نیروهای مسلح این کار را کردند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کار میکنند. وقتی میگویم «ما» این امر شامل دیپلماسی و نیروهای مسلح کشور میشود و نباید اینها را از هم جدا کنیم. جمهوری اسلامی ایران تصمیمی به کاری گرفته است. همانطور که دست نیروی مسلح روی ماشه است، خودکار دیپلمات ما هم روی کاغذ است.
وی در پاسخ به واکنش علی خضریان که گفت «از اقدام نیروهای مسلح خوشحال میشویم اما از خودکار دیپلماتها ترس داریم»، ادامه داد: باید عادت کنید از همه اینها خوشحال باشید. وقتی من میگویم «ما»، تفکیک میکنید و میگویید «شما» نه «نیروی مسلح»؛ مگر این کشور چند نیروی مسلح دارد؟ یک نیروی مسلح دارد. نیروی مسلح برای جمهوری اسلامی ایران است و ما ذیل جمهوری اسلامی ایران هستیم. اگر دولت، مجلس را بزند و مجلس دولت را بزند و تصور کند کار درستی انجام میدهد، این شروع اتفاقی است که کشور را به اینجا رسانده و پس از این هم همین روند را ادامه میدهد. باید یک جا آن را متوقف کنیم. وقتی من از دستاورد جمهوری اسلامی ایران دفاع کنم، نباید من را از جمهوری اسلامی جدا کنیم.
الان سردار «محمدباقر قالیبافِ میدان» شده است «دکتر قالیبافِ مذاکره و دیپلماسی»
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به مقایسه طرح 15 مادهای آمریکا با طرح 14 مادهای پیشنهاد ایران، افزود: آمریکاییها پیشنهاد داده بودند که طبق آن طرح «ایران بپذیرد هیچگاه دنبال سلاح هستهای نباشد» و ما در طرح پیشنهادی خود تصریح کردیم که «جمهوری اسلامی ایران مجدداً تأکید میکند که سلاح هستهای تولید و خرید نخواهد کرد و دائمی شدن این بند منوط به اجرای تعهدات آمریکا در توافق بلندمدت است». این همان خودکار روی کاغذ است که همزمان انگشت روی ماشه کار میکند و همه اینها «ما» هستیم. من یکبار دیگر اجازه نمیدهم کسی تفکیک قائل شود بین نیروی مسلح غیرتمند ایران و کسی که مدافع بوده و ایستاده است. الان سردار «محمدباقر قالیبافِ میدان» شده است «دکتر قالیبافِ مذاکره و دیپلماسی». ما اینها را میفهمیم.
برخی در دنیای موازی با مردم سیر میکنند
طباطبایی خطاب به علی خضریان یادآور شد: آن دنیایی که برخی از شما در آن سیر میکنید، دنیای موازی با مردم است. همه تلاش خود را میکنیم تا با هم کمک کنیم. حتماً ما هم جایی گیر داریم، اما تلاش میکنیم از این دنیای موازی خارج شویم و پای خود را بر زمین سفت واقعیت بگذاریم و جلو رویم.
طوری رفتار کنیم که پشت دیپلماتهایمان گرم باشد
وی افزود: پیشنهاد آمریکاییها این بود که «ایران میپذیرد دنبال غنیسازی نباشد». ما در تفاهم خود تعهدی ندادیم و گفتیم مذاکره درباره موضوعات هستهای به بعد از اقدامات عینی و بازگشتناپذیر آمریکا موکول شود. باید انصاف داشته باشیم و طوری رفتار کنیم که پشت دیپلماتهایمان که در سوئیس هستند و میجنگند و بر سر منافع ملی مقاومت میکنند، گرم باشد. کاری که رهبری عالیقدر کرد را هم شما کنید.
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت توضیح داد: پیشنهاد آمریکا این بود که ایران تمام مواد غنیسازیشده خود را تحویل آژانس دهد و یا رقیق شود، اما ایران در طرح خود بیان کرد که ایران میپذیرد درباره حداقل رقیقسازی مواد غنیشده در خاک ایران و بعد از اقدامات عینی و بازگشتناپذیر آمریکا مذاکره کند. قولی نداده است و گفته است مذاکره میکند. درباره خروج نطنز و اصفهان و فردو از مدار هم هیچ تعهدی داده نشد.
هم نیروهای مسلح برای «ما» هستند و هم دیپلماتها برای «ما» هستند و هیچکدام از «ما» و «شما» جدا نیستند
طباطبایی ادامه داد: فاصله از گروههای نیابتی هم از طرح حذف شد. در واقع مسیر سختی با آن پیشنهادات آمریکاییها بوده است که الان به این نقطه رسیده است. این نقطه با پایمردی، مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح ما ایجاد شده است. آنقدر این «ما» را میگویم تا یاد بگیرید و عادت کنید که هم نیروهای مسلح برای «ما» هستند و هم دیپلماتها برای «ما» هستند و هیچکدام از «ما» و «شما» جدا نیستند.
وی تأکید کرد: جایی که آقای خضریان و دوستان ایشان فاصله بین دولت، نیروهای مسلح، دیپلماتها و رهبری بیندازند، چه چیزی از این گیر ما میآید که اینها را تفکیک کنیم؟ چه برای ما میماند؟ دولت پشت نیروهای مسلح خود ایستاده و لجستیک را تأمین کرده است. آقای خضریان در دنیای موازی زندگی میکنید؟ دولت مسئول بودجه دفاعی است.
این توافق پیروزی ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران است
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سخنان فوکویاما، افزود: ایشان گفته است این توافق یعنی جنگ پایان یافت، اما تحقق اهداف جنگ برای آمریکا رخ نداد. لذا میخواهم به آقای خضریان و دوستان بگویم این جمله یک فیلسوف آمریکایی است که میگوید. خیلی از هواداران ترامپ هم همین را میگویند. لذا کام این را برای هم تلخ نکنیم. چربش این توافق به سمت ایران است و خود آمریکاییها این را میگویند. این پیروزی ما، پیروزی ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران است.
طباطبایی با بیان اینکه اهرم مذاکراتی را در تفاهم مشروط ساز کردیم، عنوان کرد: در تفاهم گفتهایم که مذاکرات توافق نهایی شروع نمیشود مگر برخی اقدامات عینی مثل آزادسازی داراییهای مسدودشده، توقف جنگ علیه ایران و حزبالله و ... صورت گرفته باشد و در صورت بدعهدی آمریکاییها، ایران میتواند مذاکرات را متوقف کند. مجدداً تکرار میکنم، کاری که ما امشب کردیم و تنگه هرمز را بستیم، همزمان هیأت ایرانی برای مذاکرات به سوئیس رفته است و این دو با هم منافات ندارد. میتوان مذاکره کرد و هر لحظه که بدعهدی کردند، دفاع مشروع را انجام داد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره عناوین گزارش معاونت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان «جنبش خیابانی حفاظت از ایران؛ چیستی، فرصتها و راههای ارتقا»، اظهار کرد: چیستی این جریان خیابانی، جنبش بزرگ ضداستعماری و حفاظت از ایران است و تجمعات خیابانی 100 شب اخیر مصداق جنبش بزرگ ضداستعماری است که هر سه ویژگی مشترک تعاریف جنبشها (تعداد شرکتکنندگان، سازماندهی از پایین و اهداف) را دارد. راجع به میدان و خیابان نمیتوانند چنین چیزی را استخراج کنند.
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت افزود: شما همه اگر بخواهید از خیابان دفاع کنید، نظیر این گزارش معاونت راهبردی نمیتوانید از خیابان دفاع کنید. دلیل اینکه مردم از هر مدلی در تجمعات خیابانی شرکت کردند و بالغ بر 100 شب تداوم یافت، این است که تریبونداران تلاش داشتند علیرغم دفاع از نظام و ایران، وارد منازعات سیاسی نشوند. من هم خیابان رفتم و هم میدان رفتم و پرچم در دست گرفتم، به خاطر انرژی و امنیت و آرامشی که به ما میدهد. این امر «ما» را تقویت میکند.
طباطبایی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: رهبری عالیقدر در پیام خود به مجلس جملهای بیان کردند که اختلافات غیرموجه و حتی موجه به تفرقه تبدیل نشود. لذا باید بگذاریم فضای آرامی پیش رود و نقد هم بکنیم. من و علی خضریان دسترسی داریم. من در دولت آقای روحانی هم نقد را محکم بیان میکردم. الان دسترسی دارم که نقد را مستقیم بیان کنم، پس نباید جار بزنم. جار زدن نقد کمکی به مشکل نمیکند.
پیام رهبری پایان دعوا بود اما برخی آن را آغاز تفرقه کردند
وی درباره پیام مقام معظم رهبری مبنی بر «علیالاصول با توافق موافق نبودم» نیز خاطرنشان کرد: خواهش دارم از نامه اخیر رهبری ابزار تفرقه نسازیم. هر کسی که این کار را میکند را محکوم کنیم و پای آن بایستیم. فقط به یک جمله این پیام و آن «علیالاصول» توجه نکنیم. باقی متن را دوستان ضایع کردند. ایشان به استیصال آمریکا تأکید کردند. یکی از مهمترین نکات آن، تأکید بر خرد جمعی است.
طباطبایی یادآور شد: این امر بسیار مهم است. درس است. حتی اگر من نظر دیگری دارم، ولی خرد جمعی به یک نقطهای رسید، اجرا میکنیم. این پیام پایان دعوا بوده است، اما برخورد دوستان آن را آغاز تفرقه کردهاند. دوستان فقط یک جمله از این پیام را گرفتند و به «حسن نظر» و دلسوزی مقامات عالی کشور اعم از رئیسجمهور، رئیس مجلس و شورای عالی امنیت ملی که در متن پیام درج شده بود، توجه نکردند.