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قالیباف:

تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم/ آماده پاسخ هستیم

تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم/ آماده پاسخ هستیم
کد خبر : 1802558
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رئیس مجلس در واکنش به لفاظی رییس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به لفاظی رییس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم.

 

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