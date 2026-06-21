به گزارش ایلنا، پیش از آغاز رسمی این نشست جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر در اتاق گفت‌وگوها حاضر شدند اما ظاهرا هیات ایرانی حاضر به شرکت در این نشست نشد.

درخواست هیات ایرانی این بود بدون حواشی رسانه‌ای تمرکز اصلی روی اجرای عملی توافق باشد و شرط هیات ایرانی این بود که خبرنگاران وارد اتاق گفت‌وگوها نشوند و تا وقتی خبرنگاران در این اتاق حضور داشتند، هیات ایرانی حاضر نشد و با خروج خبرنگاران نشست سه جانبه ایران پاکستان و آمریکا آغاز شد.

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