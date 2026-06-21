به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در حساب شخصی خود در ایتا نوشت:

حائز اهمّیت: فراخوان رسایی برای تصرف مجلس به سبک انقلابات رنگین در اروپای شرقی ! ( آیا تصرف مجلس برای سرپوش گذاشتن روی پروژه ی خوانش ناقص اسناد بکلی سرّی نظام در تلویزیون است یا گرو کشی برای انتخابات شورای شهر تهران ؟!)

امروز مجلس جلسه ی صحن علنیِ مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارت صمت داشت ؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش خوبی داد ؛ مجلس نسبت به تورم بر وضعیت تولید کنندگان و نیز تورم در سبد زندگی مردم حساس است ؛ دستور کار جلسه امروز مجلس وضعیت سنجیِ رفع موانع تولید و تسهیل در تولید و مهار تورم از طریق حوزه های ذیربط صنعت و تجارت بود ؛ نایب رییس مجلس هم جمع بندی خوبی از جلسه نظارتی امروز و تکالیف ابلاغی به وزیر و معاونین‌ این وزارتخانه ارائه کرد

مع الاسف آقای رسایی بدون توجه به دستور کار نظارتی مجلس در مهار تورم و کمک به تولید در نطقی عجیب از تصرف مجلس در روز یکشنبه ی آینده خبر داد!!

مجلس طبق فرمول های عقلی و قانونی باید در صدر امور بوده و به وظایفش عمل کند ، گشودن صحن مجلس هم باید با سرعت جلو برود؛ از سویی دیگر هیچ فرمانی بالاتر از فرمان امام مجتبی حفظه الله برای ورود مجلس به ابتکارات و انجام کارهای مضاعف ، نباید پیش پای مجلس باشد

آقای رسایی اما گفت ما مجلس را روز یکشنبه با حضور مردم باز می کنیم؛ نمی دانم شاید اخباری کسب کرده که صحن علنی مجلس بناست در هفته‌ی آینده گشوده شود و می خواهد گشایش را بنام حزب انتخاباتی اش سند بزند و شاید هم نه ؛ چون من بی خبرم ؛ او و حزب شریان خیال می کنند مثل دو دهه ی گذشته ی برخی کشورهای اروپای شرقی باید برای تصرف دستگاههای حاکمیتی فراخوان بدهند گویا چیزهایی درباره انقلابات رنگین شنیدند!!!

وقتی صحن مجازی تمام شد و او مجددا نامه تصرف مجلس برای روز یکشنبه را در گروه نمایندگان گذاشت نوشتم : آخه عزیزم ! اگر کسی صاحب حتی یک جو عقل باشه به چنین فراخوانی مبادرت نمی‌کند ؛ باز کردن مجلس از طریق زور و تصرف چه معنایی دارد ؟! آیا کسی معتقد است مجلس نباید ایفای نقش کند و یا گشوده شود یا آنگونه که برخی از دوستان تان می گویند آیا کودتایی در مجلس رُخ داده است ؟! این ادعای سخیف و مبتذل را با چه سندی اثبات می کنید ؟!

اصلا فرض می گیریم تصرف مجلس کار درستی باشد ( البته او می گوید من نگفتم تصرف ! گقتم ما و مردم روز یکشنبه در مجلس هستیم !!!!) خب اگر در این بازیگوشی تو و حزب تو از دماغ کسی خون آمد چه ؟! اگر دشمن آمد و یک سناریویی تهیه کرد و شما را به جان هم انداخت چه ؟! تو و حزب شریان نماینده تر از بقیه نیستید؛ گشایش صحن مطالبه تمامی نمایندگان بدون حتی یک مخالف در سلیقه های گوناگون است؛ کارویژه‌ی تقنین باید به صحن( اعم از اینکه مجازی باشد یا فیزیکی ) برگردد اما آیا این کار به اردو کشی خیابانی علیه حاکمیت و دوستان مظلوم حفاظتِ سپاه نیازمند است ؟! آیا شما با حکومت شاه طرفید ؟!

مگر نه اینکه بقول امام شهید ؛ بعثت نبی مکرم اسلام در عصر حجاز بر سه اصل و نتیجه استوار شد :

الف ) تربیت معنوی

ب) تربیت عقلانی

ج) تربیت قانونی

در همین چشم انداز در گروه نمایندگان خطاب به او نوشتم : آدم را از بیخ ناامید و مآیوس نکنید از خودتان ! قدری برای عقل و قانون در نظام تمدنی ولایت فقیه ارزش قائل باشید!

بنده تردید ندارم فراخوان حزب شریان که او سردسته اش است برای انتخابات شورای شهر تهران است ؛ حاضرند دست به هر اقدامی بزنند تا انتخابات شورای تهران را ببرند؛ انتخابات را ببرید اما نباید همه چیز را وجه المصالحه انتخابات کرد فراخوانِ تصرف خلاف عقل و منافع این ملت رشید و بعثت یافته و علیه خودِ امرقانونی است!!

یک وقتی آقای شهید از روی دلسوزی به میرحسین موسوی در فتنه ۸۸ فرمود تو نمی‌توانی فراخوان بدهی و سپس تظاهرات را هم کنترل کنی ! حالا در چشم انداز نظام تمدنی ولایت فقیه به شما می‌گوییم ای دوستان! نکنید این کارها را !

ای دوستان! موساد و ام آی سیکس برای شما تله گذاشتد؛ مبادا در ذهن تان تصرف مجلس شکل بگیرد ! این کار ممکن است دو کرسی به حزب دوسه نفره شما در شورای تهران اضافه کنه اما شاید آبستن حوادث ناگوار بشود؛

#سیاست_فطرت

#عقلانیت_انقلابی

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