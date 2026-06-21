رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
فرهنگ عاشورا مهمترین پشتوانه مقابله با زیادهخواهیها و توطئههای دشمنان است
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی گفت: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ الهامبخش ملتها و جریانهای مقاومت بوده و امروز نیز مهمترین پشتوانه مقابله با زیادهخواهیها و توطئههای دشمنان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ششمین روز از ایام عزاداری امام حسین(ع) با حضور در جمع کارکنان ستاد نداجا با اشاره به اهمیت فریضه نماز در آموزههای اسلامی، اظهار داشت: نماز از واجباتی است که در هیچ شرایطی قابل ترک نیست و حتی در سختترین میدانهای نبرد نیز باید اقامه شود.
وی نماز ظهر عاشورای امام حسین(ع) را نمونهای روشن از جایگاه والای این فریضه دانست و افزود: حفظ ارتباط با خداوند، مهمترین عامل استقامت و پایداری مؤمنان در شرایط دشوار است.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تفسیر آیه پایانی سوره مبارکه صف، «یا أیها الذین آمنوا کونوا أنصارالله»، یاری دین خدا را از مهمترین نشانههای ایمان برشمرد و گفت: مؤمنان موظفاند در جبهه حق قرار گیرند و از ارزشهای الهی دفاع کنند. به گفته وی، جامعه انسانی همواره شاهد تقابل میان جبهه ایمان و کفر بوده و وعده الهی بر پیروزی اهل ایمان در صورت صداقت و پایداری استوار است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی با اشاره به دعوت حضرت عیسی(ع) از حواریون برای یاری دین خدا، مسئولیت مدیران، فرماندهان و مسئولان جامعه را هدایت مردم به سوی صلاح و معنویت دانست و تصریح کرد: رهبران الهی و همه کسانی که مسئولیتی برعهده دارند، نمیتوانند نسبت به وضعیت فرهنگی و اعتقادی جامعه بیتفاوت باشند.
وی با مرور برخی تجربههای تاریخی از صدر اسلام، دوران دفاع مقدس و تحولات منطقه، تأکید کرد: قدرت حقیقی ملتها در ایمان، انسجام و مقاومت نهفته است و پیروزیهای بزرگ تاریخی نیز از همین مسیر حاصل شدهاند.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به نهضت عاشورا پرداخت و گفت: شرایط دوران امام حسین(ع) از پیچیدهترین مقاطع تاریخ اسلام بود و آن حضرت برای حفظ دین، از همه ظرفیتهای موجود بهره گرفت؛ حضور خانواده در کنار کاروان عاشورا، ایستادگی در برابر بیعت با حکومت ظلم و تحمل سختترین مصائب، بخشی از راهبردهای نهضتی بود که اسلام را از خطر انحراف و نابودی نجات داد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی فرهنگ عاشورا را سرمایهای ماندگار برای جهان اسلام توصیف کرد و افزود: این فرهنگ در طول تاریخ الهامبخش ملتها و جریانهای مقاومت بوده و امروز نیز مهمترین پشتوانه مقابله با زیادهخواهیها و توطئههای دشمنان به شمار میرود