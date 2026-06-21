به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضائیه، خلاصه اهم گزارش اقدام‌ها و عملکرد دبیرخانه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

در متن این گزارش آمده است: «سال ۱۴۰۴ همراه با وقایع دلخراشی ازجمله جنگ تحمیلی دوم و سوم رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بود که متأسفانه آثار مستقیم و گسترده‌ای بر حقوق بشر مردم کشورمان داشته است؛ همچنین، حوادث دی ۱۴۰۴ فضای حقوق بشری کشورمان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

در ارتباط با سند تحول و تعالی قوه قضاییه، معاونت بین‌الملل و دبیرخانه ستاد حقوق بشر، اقدام‌ها و فعالیت‌های مربوط به راهکارهای تعریف‌شده را به نحو مطلوبی به انجام رسانده است؛ هر یک از راهکارهای تعریف‌شده دارای زیرمجموعه‌هایی است که بخشی از فعالیت‌های تخصصی و ماهوی معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر را شامل می‌شود و مسئول هر راهکار، گزارش اقدام‌های انجام‌شده را با توجه به دوره‌های زمانی پیش‌بینی‌شده، به همراه اسناد مرتبط در سامانه مدیریت و پایش تحول درج و ثبت کرده است.

خلاصه و اهم اقدام‌های ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه به شرح زیر است:

دیگر اقدام‌های مهم

دیگر اقدام‌های مهم معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر به شرح زیر هستند:

- سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر تعاملات بین‌المللی حقوق بشری

-پیگیری امور مربوط به جلسات کمیته ویژه (سه‌جانبه)

- نظارت و پیگیری موضوع‌های ویژه حقوق بشری در عرصه بین‌المللی

-استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در سه قوه در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر و همچنین پیگیری مسائل مهم در عرصه بین‌المللی

-افزایش هم‌افزایی مؤثر میان قوای سه‌گانه در حوزه حقوق بشر و اجرای بهینه مصوبات و سیاست‌های حقوق بشری کشور (مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)

- پیگیری حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و نسل‌زدایی در غزه در جلسه مشترک دبیر ستاد حقوق بشر، وزیر دادگستری و مسئولان دستگاه‌های مختلف در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

- جلسه دستگاه قضا درخصوص نحوه مطالبه خسارت واردشده در تجاوز رژیم صهیونیستی در محل ستاد حقوق بشر با حضور معاون اول قوه قضایه و سخنگوی قوه قضاییه

- سفر دبیر ستاد حقوق بشر به هانگژو چین به منظور شرکت و سخنرانی در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درخصوص موضوع ترور و تروریسم و تاکید بر صلح و امنیت جهانی

- حضور دبیر ستاد حقوق بشر در نشست کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم و دیدار با مقام‌های عالی و قضایی و حقوق بشری عراق و تاکید بر مبارزه با تروریسم

- حضور دبیر ستاد حقوق بشر در جاکارتا و دیدار با رئیس دادگاه عالی دینی ساماریندا و رئیس دادگاه عالی و وزیر حقوق بشر اندونزی و تاکید تهران و جاکارتا بر گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی

- ماموریت معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل برای شرکت در جلسه کمیته کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌های یونسکو و ارائه سخنرانی و پاسخ به تمامی سؤالات مطروحه از سوی اعضاء کمیته

-جلسه کمیته پاسخگویی با موضوع نهایی کردننظرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های یو. پی. آر

-جلسه وبیناری آموزش ضمن خدمت برای کلیه قضات کرمان با موضوع دادرسی در امور مربوط به اتباع خارجی توسط معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل

-جلسه در محل کاخ دادگستری با موضوع پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع‌شده جمهوری اسلامی ایران ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا با حضور دادستان کل کشور

- نشست حقوق بشر به روایت غرب با محوریت بازداشت مهدیه اسفندیاری، فعال حوزه فلسطین در فرانسه و عدم پاسخگویی دولت این کشور و ارائه سخنرانی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل

-حضور معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل در جلسه رونمایی از گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلستان در وزارت امور خارجه و ارائه سخنرانی

- حضور در همایش بین‌المللی جهان عاری از خشونت و ارائه سخنرانی توسط معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل

-شرکت در جلسه شعام با موضوع اقدام‌های لازم برای جلوگیری از عضویت مجدد رژیم صهیونیستی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد

- مقابله با سیاست‌های گزینشی و جانبدارانه در زمینه حمایت از حقوق بشر و تاکید بر لزوم خودداری از اعمال استانداردهای دوگانه در پیگیری نقض حقوق بشر از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل

- اعتراض به اسلام‌هراسی و نقض آزادی بیان در فرانسه و تضییع حقوق شهروند ایرانی

-پیگیری مطالبات ساکنان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران شهرستان کلارآباد مازندران درخصوص تخریب بناهای غیرمجاز و مزاحمت برای اهالی روستا از طریق مکاتبه با دادگستری کل استان مازندران

- پیگیری در خصوص رفع موانع و ورود سرمایه‌گذار ایرانی از عراق به کشور جهت ساخت سیلو، مترو، بیمارستان و ... و نیز انعقاد قرارداد ۴۷۰ میلیون یورویی با شهرداری تهران

- پیگیری درخواست تعدادی از شرکاء درخصوص تحویل و فک پلمپ سوله اجاره‌ای آن‌ها به یک شرکت و مصادره ملک آنان توسط دادسرای امور ورشکستگان به دلیل بدهی شرکت فوق و مکاتبه با مکاتبه با دادگستری کل استان تهران

- برگزاری انتخابات هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و فراهم کردنزمینه رسیدگی.

اجلاس ۶۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل

- مشارکت فعال در اجلاس شصتم شورای حقوق بشر: (سفر هیئت بلند پایه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون امور بین‎الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و همراهی نمایندگان سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه به ژنو و همراهی با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و دیدار با گزارشگران ویژه موضوعی)

- ملاقات و گفت‌وگوی دبیر ستاد حقوق بشر با معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (خانم ندا الناشف)، گزارشگر ویژه موضوعی اقدام‌های قهری یک‌جانبه (خانم النا دوهان)، گزارشگر گروه کاری حق توسعه (آقای ضمیر اکرم)، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (آقای گیلبرت اف هونگبو)

- شرکت هیئت در گفت‌وگوی تعاملی گزارشگر ویژه اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر

- برگزاری نشست با سفرای گروه آسیایی عضو شورای حقوق بشر

- برگزاری نشست حاشیه‌ای با عنوان «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا»

- ملاقات و گفت‌وگوی دبیر ستاد حقوق بشر با کمیسر عالی حقوق بشر در حاشیه نشست (درخصوص ادامه همکاری‌ها و طرح مطالبات درخصوص تجاوز رژیم صهیونیستی و آثار تحریم‌های یک‌جانبه)

- برگزاری نمایشگاه عکس شهدای ایرانی جنگ تحمیلی رژیم صهیونی علیه ایران در مقابل دفتر سازمان ملل متحد.

تعامل با مجامع فرعی شورای حقوق بشر

-استفاده از ظرفیت مجمع اقلیت‌های شورای حقوق بشر برای اهداف حقوق بشری کشوری، برای اولین بار از سوی کشورمان، هیئتی متشکل از سه نماینده محترم مجلس با وابستگی به قوم کرد، مذهب سنی و دین زرتشت، یک سفیر سابق با تعلق به قوم بلوچ و یک نماینده سابق مجلس با تعلق سنی- کردی در نشست شرکت کردند.

در کنار سخنرانی، هیئت اعزامی با مسئولین مربوطه از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق اقلیت‌های سازمان ملل نیز ملاقات و گفت‌وگو کردند که جلب همراهی گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل در محکومیت حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و پاسخگو کردن متجاوزین را درپی داشت.

مشارکت در گفت‌وگوهای حقوق بشری

- مشارکت در پانزدهمین دور گفت‌وگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

- مشارکت در نهمین دور گفت‌وگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و اندونزی و دیدار هیئت اندونزی با معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل

- تدوین متن یادداشت تفاهم همکاری میان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی حقوق بشر پادشاهی قطر

-پاسخ به درخواست سفارت عراق برای استفاده از تجربیات مربوط به ممنوعیت شکنجه

- شرکت در کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی و حقوق بشر در دوحه-قطر.

تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی

- پیگیری تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی با همکاری جامعه المصطفی (ص) العالمیه و پژوهشگاه قوه قضاییه

- پیگیری امور مربوط به تهیه فصلنامه حقوق بشر اسلامی با همکاری اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی

- به‌دنبال انعقاد قرارداد همکاری مشترک ستاد حقوق بشر با اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی به منظور تهیه فصلنامه علمی تخصصی حقوق بشر اسلامی با هدف تبیین و شناسایی قلمرو، اصول، مصادیق و وجوه اشتراک، افتراق و امتیازات حقوق بشر اسلامی در حوزه مطالعات حقوق بشری با رویکرد تقریب انظار بر مبنای تمسک به کرامت انسانی و همچنین معرفی و تحلیل نظری و ترسیم الگوهای عملی مبتنی بر نگرش‌های پژوهشی بومی در رابطه با حقوق بشر اسلامی، چهار شماره فصلنامه به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی چاپ و منتشر شده است.

-تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و فعال کردن ظرفیت آن‌ها

- تعامل و تغذیه سمن‌ها از طریق کانال ارتباطی ایجادشده با عنوان میز سمن‌ها در ستاد حقوق بشر

- جلب مشارکت سمن‌ها برای مشارکت در سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای معاهداتی سازمان ملل

- تعامل و همکاری با سمن‌ها در راستای محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

- تشویق سمن‌ها برای مشارکت در فراخوان گزارشگر ویژه ایران با موضوع «تاثیر حقوق بشری حملات نظامی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و پیامدهای حقوق بشری آن» و تهیه و ارسال گزارش در این خصوص

- پیگیری تشکیل یک سازمان مردم نهاد تخصصی به منظور حمایت از حقوق قربانیان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه.

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- اجرای برنامه اقدام همکاری‌های حقوقی و قضایی فیمابین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی جمهوری عراق

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی ظرفیت‌سازی

-تشکیل بانک اطلاعاتی از اجرای درخواست‌های معاضدت‌های قضایی و استرداد مجرمان با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

- شرکت در بیست‌ویکمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

استفاده از ظرفیت دفاتر و کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد

-همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC)

- همکاری با دفتر صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

- بررسی عضویت در آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد و تعیین مرجع ملی برای همکاری با آن.

مشارکت در تدوین لوایح، طرح‌ها و اسناد حقوقی بین‌المللی

- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

- کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

- کنوانسیون جرایم سایبری (مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه)

-معاهده مراکش

- لایحه قانون جامع مبارزه با تروریسم

- لایحه جنایت‌های بین‌المللی

-لایحه همکاری‌های قضایی بین‌الملل

- لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده

- برنامه اقدام پولشویی و تامین مالی تروریسم

-کنوانسیون حقوق کودک

- کنوانسیون حقوق کودک سازمان کنفرانس اسلامی

-کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)

- کنوانسیون مبارزه با فساد

- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض

-طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور.»

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