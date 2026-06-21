برگزاری نشست سه جانبه ایران، آمریکا و قطر

به گزارش ایلنا،‌ طبق بند یک تفاهم نامه، پایان جنگ در تمام جبهه ها به ویژه لبنان از شروط تفاهم‌نامه است که تاکنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوئیس به اجرا در آمد.

اموال بلوکه شده کشورمان نیز مربوط به بند ۱۱ تفاهمنامه است و هیئت ایرانی هدف خود را از حضور در مذاکرات سوئیس، پیگیری ۵ بند تفاهم نامه به ویژه، دو موضوع ذکر شده دانسته است.

دیدار نخست‌ وزیر پاکستان با قالیباف

شهباز شریف و عاصم منیر، نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان با محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان دیدار و رایزنی کردند.

محور این نشست، پیگیری و مطالبه اجرای تعهدهای آمریکا در تفاهم اسلام آباد، به ویژه بند یک این تفاهم مبنی بر پایان جنگ در تمامی جبهه ها اعلام شده است.