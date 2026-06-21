با موضوع لبنان و اموال بلوکه شده؛
برگزاری نشست سه جانبه ایران، آمریکا و قطر
نشست سه جانبه ایران، آمریکا و قطر با موضوع آتش بس فراگیر در لبنان و اموال بلوکه شده ایران هم اکنون در محل مذاکرات در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، طبق بند یک تفاهم نامه، پایان جنگ در تمام جبهه ها به ویژه لبنان از شروط تفاهمنامه است که تاکنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوئیس به اجرا در آمد.
اموال بلوکه شده کشورمان نیز مربوط به بند ۱۱ تفاهمنامه است و هیئت ایرانی هدف خود را از حضور در مذاکرات سوئیس، پیگیری ۵ بند تفاهم نامه به ویژه، دو موضوع ذکر شده دانسته است.
دیدار نخست وزیر پاکستان با قالیباف
شهباز شریف و عاصم منیر، نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان با محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان دیدار و رایزنی کردند.
محور این نشست، پیگیری و مطالبه اجرای تعهدهای آمریکا در تفاهم اسلام آباد، به ویژه بند یک این تفاهم مبنی بر پایان جنگ در تمامی جبهه ها اعلام شده است.