سوئیس؛ ایران و آمریکا این بار پای میز مذاکره چهارجانبه

به گزارش ایلنا، نگاه‌ها امروز به بورگن‌اشتوک سوئیس دوخته شده است؛ جایی که قرار است نخستین نشست رسمی ایران و آمریکا پس از امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» برگزار شود. مذاکراتی که اگرچه با هدف بررسی روند اجرای تفاهمات اخیر میان تهران و واشنگتن برنامه‌ریزی شده، اما به تدریج ابعاد گسترده‌تری یافته و اکنون علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، موضوعات امنیتی منطقه از جمله لبنان و تنگه هرمز نیز در دستور کار آن قرار گرفته است.

در آستانه آغاز این گفت‌وگوها، فایننشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که میانجیگران حاضر در سوئیس در گام نخست درباره سازوکاری برای نظارت بر تخلفات و حفظ آتش‌بس در لبنان رایزنی خواهند کرد و پس از آن، موضوع تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که مذاکرات پیش‌رو صرفاً محدود به روابط دوجانبه تهران و واشنگتن نیست و به تحولات امنیتی منطقه نیز گره خورده است.

همزمان، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با سفر به سوئیس تأیید کرد که دو محور اصلی مذاکرات، پرونده هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس در لبنان خواهد بود. در سوی مقابل نیز هیئت ایرانی به ریاست سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، وارد سوئیس شده و نخستین برنامه رسمی خود را با دیدار با وزیر خارجه سوئیس آغاز کرده است.

پاکستان و قطر نیز به عنوان میانجی‌های اصلی این روند نقش فعالی در مذاکرات دارند. سفر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به سوئیس نشان‌دهنده اهمیت نقشی است که اسلام‌آباد برای خود در اجرای تفاهم‌نامه اخیر قائل است. وزارت خارجه پاکستان نیز این مذاکرات را نخستین تعامل رسمی ایران و آمریکا پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توصیف کرده است.

بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای، نخستین جلسه رسمی مذاکرات عصر امروز در بورگن‌اشتوک برگزار خواهد شد. اگرچه مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که هدف از این نشست مذاکره درباره توافقی جدید نیست و صرفاً میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات پذیرفته‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما ورود پرونده‌هایی مانند لبنان و تنگه هرمز به دستور کار مذاکرات نشان می‌دهد که نتایج این گفت‌وگوها می‌تواند فراتر از روابط تهران و واشنگتن، بر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه نیز تأثیرگذار باشد.

در چنین شرایطی، نشست سوئیس را می‌توان نخستین آزمون عملی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، چشم‌انداز آینده تعاملات ایران و آمریکا و همچنین روند تحولات منطقه را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بقایی: دیدار چهارجانبه بین هیات‌های ایران، آمریکا، قطر و پاکستان بعداز ظهر برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان بیان کرد: در حال حاضر هم جلسه‌ای بین هیات مذاکره ایران و میانجی قطری در حال برگزاری است، قرار است بعد از آن با پاکستان داشته باشیم. بعد از ظهر هم دیداری چهارجانبه بین هیات‌های جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.

نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایرانی در سوییس برگزار شد

هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوییس سفر کرده است صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.

دیدار عراقچی و وزیر خارجه سوئیس در بورگن‌اشتوک

وزرای خارجه ایران و سوئیس در بورگن‌اشتوک دیدار کردند.





انتهای پیام/