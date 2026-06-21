عارف در اتاق بازرگانی ایران:
دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم مدیون افسران جبهه علم و فناوری است
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش تعیینکننده «جبهه فناوری» در جنگ تحمیلی سوم، گفت دستاوردهای این جنگ مدیون افسران جبهه علم و فناوری است و ایران در برابر فشارها برای توقف فناوری هستهای ایستادگی کرد، زیرا محدود شدن در این حوزه میتوانست به توقف سایر فناوریهای پیشرفته منجر شود.
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش تعیینکننده «جبهه فناوری» در جنگ تحمیلی سوم، گفت دستاوردهای این جنگ مدیون افسران جبهه علم و فناوری است و ایران در برابر فشارها برای توقف فناوری هستهای ایستادگی کرد، زیرا محدود شدن در این حوزه میتوانست به توقف سایر فناوریهای پیشرفته منجر شود.
وی همچنین تأکید کرد حکمرانی کشور در شرایط پساجنگ متفاوت از گذشته است و اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی مسئولیت مهمی در تحقق اهداف پیشرفت کشور دارد.
عارف با اشاره به فعالیت پنج جبهه میدان، دیپلماسی، خدمت، خیابان و فناوری در جنگ، جبهه فناوری را یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور دانست و گفت ایران با تکیه بر دانشمندان و نخبگان خود در حوزههایی مانند فناوری هستهای، نانو، زیستی و رادیولوژی به دستاوردهای مهمی رسیده است.
وی همچنین گفت ایران در مذاکرات هرگز از خطوط قرمز و منافع ملی خود عقبنشینی نکرده و «تسلیم شدن در ذات ایرانیان نیست». به گفته او، دشمن به دلیل ضعف در عرصه دیپلماسی ناچار به عقبنشینی شد و مخالفتش با برنامه هستهای ایران نیز ناشی از نگرانی درباره پیشرفت فناوری کشور است، نه موضوع سلاح هستهای.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بخشی از موفقیتهای دولت را حاصل این همکاری دانست و تأکید کرد بخش خصوصی باید در دوران پساجنگ نقش پررنگتری در توسعه اقتصاد، علم و فناوری ایفا کند.
عارف همچنین با اشاره به شرایط جدید پس از جنگ، بر بهرهگیری از ظرفیتهای ملی از جمله تنگه هرمز و دریافت حقوق ترانزیتی تأکید کرد و در پایان گفت برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه در فناوریهای پیشرفته، باید اینترنت مناسب و بدون محدودیتهای مخل توسعه در اختیار فعالان اقتصادی و فناوران قرار گیرد.