ترامپ توانایی کنترل سگ هار خود در منطقه را ندارد

احمد دستمالچیان کارشناس ارشد و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایلنا گفت: اکنون برهمه واضح شد که علیرغم امضای تفاهم نامه آمریکای حتی قادر به اجرای بنداول تفاهم نبوده ونمیتواند سگ هار خود راکنترل نماید. جلادان خون آشام تل آویو باسوء استفاده از همین موضوع در حال جنایت آفرینی مستمر در لبنان به خصوص جنوب آن کشور هستند.

وی ادامه داد: اگر بنای بر نقض عهد باشد وآمریکا قادر به انجام تعهد خود نمیباشد مسئولین مذاکره کننده و شخص آقای رئیس جمهور بعنوان رئیس شورابعالی امنیت ملی وطرف ایرانی امضا کننده باید موضع گیری صریح وشفافی در برابر استمرار این جنایتها داشته باشند.

این دیپلمات پیشین گفت: مردم لبنان و بخصوص شیعیان مظلوم آن در جنوب آنکصور پاره تن ما بوده و سرنوشت آنان همیشه برای ایران اسلامی در اولویت بوده و رهبرمعظم وشهیدما هیچ گاه از احوال آنان غافل نبودند واکنون نیز با رهنمودهای رهبر معظم آیه الله سیدمجتبی خامنه ای عزیزهمان مشی باقدرت ادامه دارد لذا سران سیاسی و نظامی کشور باید این حقیقت را بیش از گذشته آگاه یاشند که امنیت شیعیان در لبنان از اولویتهای مهم جمهوری اسلامی بوده و نباید تحت هیچ عنوان وشرایطی از آن غفلت کرد.

وی تاکید کرد: هشدار صریح و جدی مقامات نظامی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران به ادامه این وضعیت از اولی ترین کارهایی هست که باید در اسرع وقت صورت پذیرد و درصورت استمرار جنایتها باید پاسخ قاطع وکوبنده ای به شرارتها و جامیان آنها داده شود تا دنیا به این درک قاطع برسد که ایران هیچ گاه در برابر امنیت خود وشرکایش مسامحه نمی کند. اکنون مردم رنج دیده و داغدار ومظلوم جنوب لبنان در انتظار حمایت قاطع وعملی جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی تصریح کرد: ضروری هست دراولین گام هشداز ومهلت ۲۴ ساعته به آمریکا داده شده و چنانچه رژیم دد منش وسفاک صهیونیستی دست ازشرارت برنداشت باید دریک قاطع وبدون مجامله تنگه هرمز مسدود گردیده و درگام بعدی با توجه به حمایت همه جانبه مردمی در ایران نیروهای مسلح ایران باید پاسخ روشن و صریح وقاطع خود را با موشک های نقطه زن در سرزمین های اشغالی بدهندتا دنیا بداند ایران دربرابر وعده های خود صادق بوده و یه آن عمل میکند.

وماالنصر الا من عندالله العظیم

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