پزشکیان در مراسم روز ملی بسیج اساتید:
رمز عبور از چالشهای کشور وحدت ملی و خدمت صادقانه به مردم است
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نیاز دارد، گفت: دولت آماده است با همکاری بسیج، دانشگاهیان، نخبگان و مساجد، برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال، آموزش و رفع محرومیتها از تمامی توان کشور استفاده کند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در مراسم روز ملی بسیج اساتید که پیش از ظهر امروز یکشنبه 31 خرداد 1405 در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، بهویژه رهبری عظیم الشأن انقلاب، بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی، مردمی و مدیریتی کشور برای حل مشکلات تأکید کرد و گفت: امروز هیچ بهانهای برای حلنشدن مسائل کشور وجود ندارد و اگر در رفع مشکلات مردم ناکام بمانیم، مسئولیت آن متوجه خود ماست.
رئیسجمهور با اشاره به دوران دانشجویی خود اظهار داشت: زمانی که دانشجو بودیم، با وجود آنکه نه امکانات مالی داشتیم، نه پشتوانه اجرایی و نه اختیارات گسترده، برای تحقق اهداف خود تلاش میکردیم و اقدام انجام میدادیم. امروز که از دانش، منابع، امکانات، اختیارات و پشتوانههای لازم برخورداریم، اگر نتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم، مقصر کسی جز خود ما نیست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، تصریح کرد: این جنگ به مراتب دشوارتر از جنگ نظامی است. وظیفه ما حل مشکلات معیشتی مردم، ترسیم آیندهای روشن برای جامعه و ایجاد امید واقعی در میان مردم است؛ آیندهای که مردم آن را ببینند، باور کنند و به تحقق آن اطمینان داشته باشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ساختن ایرانی الگو در منطقه و جهان با شعار امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: راه رسیدن به این هدف از اصلاح رفتار، کردار و عملکرد خود ما میگذرد. اگر میخواهیم راهنمای مردم باشیم، باید ابتدا از خود آغاز کنیم و در عمل الگو باشیم.
پزشکیان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری شهید درباره الهامبخش بودن جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: الهامبخشی با سخن گفتن محقق نمیشود، بلکه نیازمند عمل، ایثار و تلاش واقعی است.
رئیس جمهور مهمترین وظیفه مدیران را حمایت از اقشار آسیبپذیر دانست و گفت: سختترین مسئولیت در مدیریت کشور آن است که اجازه ندهیم هیچ زن سرپرست خانواری گرسنه سر بر بالین بگذارد، هیچ کودک بیماری بدون دارو و حمایت بماند و هیچ جوانی نسبت به آینده خود ناامید شود.
پزشکیان با اشاره به نقش شهید مصطفی چمران تصریح کرد: شهید چمران صرفاً در عرصه نظریهپردازی حضور نداشت، بلکه در میدان عمل الگو بود. امروز نیز برای تحول در اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ، تجارت و سایر حوزهها باید در میدان عمل حضور پیدا کنیم و بهترین الگوها را ارائه دهیم.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای جامعه اظهار داشت: هر فردی که وارد میدان عمل میشود، در کنار دستاوردها، کاستیهایی نیز دارد. باید زمینه رشد و ارتقای همه نیروهای توانمند فراهم شود و از همه ظرفیتها برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
پزشکیان وحدت و انسجام ملی را بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر امروز دشمنان و قدرتهای جهانی در برابر ایران متحیر شدهاند، به دلیل حضور مردم، همراهی آنان و وحدت و انسجام ملی است. این وحدت موجب شده است که دیگران ناگزیر به پذیرش حقوق ملت ایران شوند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بزرگترین نگرانی او نارضایتی مردم است، افزود: آنچه مرا نگران میکند این است که نتوانیم به مردم خدمت کنیم و در نتیجه آنان ناراضی شوند. وظیفه دولت این است که اجازه ندهد مردم به دلیل کمبودها و نارساییها تحت فشار قرار گیرند و دشمنان از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
پزشکیان با اشاره به نقشآفرینی بسیج در دوران دفاع مقدس گفت: اداره جنگ صرفاً بر عهده دولت نبود، بلکه مردم و بسیج نقش اصلی را ایفا کردند. دانشجویان، جوانان و نیروهای داوطلب بدون هیچ چشمداشت مالی و تنها برای دفاع از کشور در میدان حاضر میشدند و همین روحیه بود که انقلاب اسلامی را به این مرحله رساند.
رئیس جمهور تأکید کرد: هنر تنها انقلابی بودن نیست، بلکه هنر اصلی، انقلابی ماندن و حفظ همان روحیه تا پایان مسیر است.
پزشکیان در ادامه با اشاره به طرح مسجدمحوری و محلهمحوری اظهار داشت: از مدتها قبل این موضوع با مقام معظم رهبری شهید مطرح شد و ایشان نیز بر پیگیری آن تأکید کردند. در گذشته، مسجد محور اصلی خدمات اجتماعی، فرهنگی و مردمی در محلات بود، اما امروز از بخشی از این کارکرد فاصله گرفته است.
رئیس جمهور افزود: اگر مساجد دوباره به محور حکمرانی محله تبدیل شوند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. در هر محله میتوان وضعیت نیازمندان، بیماران، دانشجویان، بیکاران و سایر اقشار را شناسایی و برای رفع مشکلات آنان اقدام کرد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در کشور خاطرنشان کرد: با وجود حدود 80 هزار مسجد در کشور، بهطور متوسط برای هر 1200 تا 1400 نفر یک مسجد وجود دارد. نباید اجازه داد در محدوده تحت پوشش هیچ مسجدی فردی گرفتار، گرسنه یا بیپناه باقی بماند.
رئیس جمهور تأکید کرد: دین ما بر یاری مظلومان، حمایت از نیازمندان و رفع مشکلات مردم استوار است و این رسالت باید در عمل نمود پیدا کند.
پزشکیان با بیان اینکه مردم بیش از هر چیز از مسئولان انتظار صداقت، اخلاق، مهربانی و حل مشکلات خود را دارند، گفت: مردم از ما دستور دادن و امر و نهی نمیخواهند؛ آنچه مطالبه میکنند خدمت صادقانه و گرهگشایی از مشکلاتشان است.
رئیسجمهور بر ضرورت حضور فعال دانشگاهیان در عرصه حل مسائل کشور تأکید کرد و افزود: استادان دانشگاه باید بیش از پیش وارد میدان عمل شوند. دانشگاه نباید صرفاً محل ارائه نظریه باشد؛ بلکه باید به مرکزی برای حل مشکلات واقعی جامعه تبدیل شود.
پزشکیان اظهار داشت: در هر شهر و محله میتوان مأموریتهای مشخصی برای حل مسائل اقتصادی، اشتغال، فقرزدایی، آموزش، فرهنگ و سایر حوزهها تعریف کرد و از ظرفیت استادان، دانشجویان و نیروهای متخصص برای اجرای آنها بهره گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع عدالت آموزشی تصریح کرد: هدف ما صرفاً ساخت ساختمان مدرسه نیست، بلکه ایجاد مدارسی است که در آنها علم، مهارت، خودباوری و امید به آینده در نسل جوان شکل بگیرد؛ مدارسی که استعدادهای فرزندان خانوادههای کمبرخوردار را شکوفا کند و آنان را برای ساخت آینده کشور آماده سازد.
پزشکیان همچنین بر لزوم احیای روحیه ایثار و مسئولیتپذیری تأکید کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس بسیاری از افراد بدون دریافت هیچگونه توقعی در میدان حاضر میشدند. امروز نیز برای پیشرفت کشور باید این روحیه را در جامعه تقویت کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت آماده همکاری با استادان، نخبگان و نیروهای بسیجی در همه حوزههاست، اظهار داشت: در صنعت، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، آموزش و سایر عرصهها آمادهایم از همه ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات کشور بهره بگیریم.
پزشکیان تأکید کرد: باور دارم که با همان روحیه بسیجی اصیل و مردمی که در ابتدای انقلاب وجود داشت، میتوان کشور را ساخت؛ بسیجیای که به دنبال نام، مقام، پست و منفعت شخصی نیست، بلکه برای خدمت به مردم و اعتلای ایران تلاش میکند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز داریم. ممکن است پاسخ بسیاری از انتقادات را داشته باشم، اما از بیان برخی مسائل خودداری میکنم، زیرا حفظ وحدت ملی را مهمتر از پاسخ دادن به برخی اظهارات میدانم.
پزشکیان افزود: در کشور باید یک فرماندهی و راهبری واحد وجود داشته باشد و همه امور در چارچوب آن پیش برود. البته این به معنای نادیده گرفتن تخصص نیست. هر فردی باید مسئولیتی را بپذیرد که توانایی انجام آن را دارد و اگر در حوزهای تخصص کافی ندارد، صادقانه این موضوع را بیان کند.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم و جنگ اظهار داشت: در مقاطعی مسیرهای اصلی تأمین منابع کشور با محدودیت مواجه شد و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد آمد، اما دولت با تلاش مستمر کوشید آثار این فشارها را مدیریت کند.
پزشکیان افزود: هر کسی که راهکاری عملی برای حل مسائل اقتصادی کشور دارد، میتواند وارد میدان شود و دولت آماده استفاده از همه ظرفیتها و پیشنهادهای کارشناسی است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به حمایت دولت از نیروهای مسلح در دوره جنگ اخیر تصریح کرد: دولت در کنار نیروهای مسلح ایستاد و همه امکانات لازم را برای پشتیبانی از رزمندگان فراهم کرد. موفقیتهای به دست آمده حاصل وحدت، هماهنگی و همکاری همه بخشهای کشور بود.
پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه تصمیمات مهم در عالیترین سطوح کشور با هماهنگی کامل اتخاذ شده است، گفت: در شورای عالی امنیت و سایر نهادهای مسئول، همه دستگاهها و فرماندهان با انسجام و وحدت نظر برای تأمین منافع کشور تصمیمگیری کردند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: آنچه در این مدت موجب عبور کشور از شرایط دشوار شد، کار شبانهروزی، هماهنگی میان دستگاهها و حضور مستمر مسئولان در صحنه بود.
پزشکیان با تأکید مجدد بر نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی و جذب نسل جوان اظهار داشت: مسجد باید به پایگاه مردم، پناهگاه نیازمندان و محل حضور فعال جوانان تبدیل شود.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از استادان بسیجی و اعضای بسیج سراسر کشور تأکید کرد: همچنان به ظرفیت بسیج و فرهنگ بسیجی برای حل مشکلات کشور باور دارم و امیدوارم با همدلی، وحدت و همکاری همه نیروهای دلسوز، بتوانیم مسیر پیشرفت و آبادانی ایران را با قدرت ادامه دهیم.
پزشکیان در پایان گفت: آمادهایم با شورای بسیج و همه نیروهای صاحبنظر گفتوگو کنیم و هر راهکار عملی و مؤثری را که برای خدمت بهتر به مردم ارائه شود، مورد حمایت قرار دهیم.