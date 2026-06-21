به گزارش ایلنا، طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اجرای بی‌قید و شرط بند اول تفاهم‌نامه ایران و امریکا مسئله‌ای کلیدی است. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان به بی‌اعتبار ساختن کل تفاهم منجرخواهد شد.دستور نخست هیأت مذاکره در سوئیس پایان تجاوز در لبنان است.

وقتی اولین شرط تفاهم اجرا نشود، به اجرای بقیه مفاد آن هم اعتمادی نیست.

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