سردار قریشی:
دشمن شکستی مفتضحانه خورد
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز دشمنی که خواهان تسلیم ایران بود، در تنگه هرمز با شکستی مفتضحانه مواجه شد.
به گزارش ایلنا، سردار سید قاسم قریشی با اشاره به تاریخ نبردهای جهانی گفت که دشمنان ایران اسلامی که در میدان رزم با هدایت رهبر معظم انقلاب شکست خوردهاند، اکنون با بهرهگیری از جنگ روانی و شناختی و به کارگیری مزدوران خود، در تلاش هستند تا این پیروزی بزرگ را کوچک جلوه دهند و افکار عمومی را از دستاوردهای اساسی دور کنند.
وی با یادآوری تجربیات تلخ جنگهای جهانی اول و دوم که منجر به تکهتکه شدن امپراتوریها و اشغال ایران شد، افزود: دشمن همواره به دنبال تحمیل اراده خود و تکرار سناریوی اشغال در کشورمان بوده است، اما این بار با حضور هوشمندانه ملت و فرماندهی داهیانه رهبری، نقشههای آنان نقش بر آب شد.
سردار قریشی با تأکید بر عبرتهای جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد که این نبرد نشان داد اعتماد به دشمن، خطای محض است.
وی تأکید کرد: نباید اجازه داده شود تجربه تلخ برجام مجدداً تکرار شود و ملت ایران از دولت و تیم مذاکرهکننده انتظار دارد با الگو قرار دادن شروط رهبری، منافع ملی را در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند دشمن با حیلهگری جدید، به اهداف شوم خود دست یابد.
جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به جنایتهای آشکار دشمن در فلسطین و لبنان و نیز تحریمهای ظالمانه نظیر ممانعت از واردات داروهای حیاتی، دشمن را فاقد هرگونه وجدان انسانی دانست و بر لزوم خودباوری و اتکا به توان داخلی تأکید کرد.
وی گفت: ایران امروز با تکیه بر دانش بومی، از یک کشور واردکننده موشکهای ساده به تولیدکننده هزاران موشک پیشرفته و پهپاد تبدیل شده است که این نشان از عزم راسخ برای ایستادگی دارد.
سردار قریشی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش بیبدیل رهبری در جنگ اخیر را ستود و گفت که فرماندهی معظم کل قوا با مدیریت میدانی و هوشمندانه، نه تنها نقشههای دشمن را خنثی کرد، بلکه با تربیت نسلی مؤمن و انقلابی، زمینهساز حضور حماسی مردم در صحنههای نبرد شد.
وی افزود: امروز دشمنی که خواهان تسلیم ایران بود، در تنگه هرمز با شکستی مفتضحانه مواجه شده و قدرتهای جهانی به ناتوانی خود در مقابل ایران اذعان کردهاند.
وی در پایان با اشاره به پیشرفتهای شگرف در عرصه تسلیحاتی و تجهیزاتی، تصریح کرد: این موفقیتها مرهون تدبیر رهبری و ایستادگی ملت است و تداوم این مسیر، نیازمند جهاد تبیین و آگاهیبخشی توسط اساتید و نخبگان کشور است تا افکار عمومی در برابر توطئههای شناختی دشمن مصون بماند.