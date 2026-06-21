رئیس دیوان عالی کشور:
دستگاه قضایی باید تبلور آرمانهای حسینی در مسیر اجرای عدالت باشد
رییس دیوان عالی کشور با تبیین پیوند میان مکتب عاشورا و مأموریتهای دستگاه قضا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیرِ مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن و همچنین یاد شهدای هفتم تیر و شهدای راه حق، به تحلیل مبانی عزت در نهضت حسینی پرداخت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین که متقارن با فرارسیدن با «هفته قوه قضاییه» است با تبیین پیوند میان مکتب عاشورا و مأموریتهای دستگاه قضا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیرِ مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن و همچنین یاد شهدای هفتم تیر و شهدای راه حق، به تحلیل مبانی عزت در نهضت حسینی پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ رییس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه شهید آیتالله دکتر بهشتی، هفته قوه قضاییه را یادآورِ مجاهدتهای آن شهید بزرگوار دانست و خطاب به جمعی از کارکنان دستگاه قضا تأکید کرد: در این هفته بر اساس برنامهریزیهای متناسب با شرایط کشور، باید ارتباط خود را با جامعه و متن مردم تقویت کنیم. توصیه بنده به همه عزیزان در مجموعه دستگاه قضایی این است که بهگونهای عمل کنیم که چهره قوه قضاییه در جامعه، چهرهای مطلوب و مقبول باشد؛ چرا که کار دست من و شماست.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه یک مجموعه است که داعیه اجرای عدالت را دارد»، تصریح کرد: اگر ما در جامعه به دنبال عدل و داد هستیم، این امر از سرانگشتان قضات و کارکنان ما در سراسر کشور تراوش میکند. باید بدانیم که قیام امام حسین (ع) برای رسیدن به قدرت، شوکت و جایگاه ظاهری نبود؛ بلکه غایت قیام حضرت، "اصلاح امت" بود. امروز بخشی از تحقق آن آرمانهای الهی در جامعه، بر دوش قوه قضاییه است. قوه قضاییه وجود خارجیِ جداگانهای ندارد، بلکه تبلورِ آن در عملکردِ تکتک ما در سراسر کشور است که میتواند چهرهای مقبول در محضر خداوند، امام زمان (عج) و رهبری عزیز ترسیم کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش تحلیلی سخنان خود، به بررسی دستاوردهای قیام سیدالشهدا پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای این قیام، عزتی است که حضرت به امت اسلام بخشید. عزت ریشه در ذات اقدس الهی دارد و تنها راهِ آن، حرکت در مسیر حق است. امام حسین (ع) تابلویی را ترسیم کردند که آغاز آن از مدینه بود؛ جایی که فرمودند: "مِثْلِی لا یُبایِعُ مِثْلَهُ" (کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمیکند). این نگاهِ جهانی و ابدی است و هر کس در هر عصر و زمانی که در مسیر حق باشد، با مشخصاتِ یزیدیِ زمان مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تمامِ کلمات و خطبههای امام حسین (ع) در کربلا، «سرتاپا عزت» است، بخش کوتاهی از خطبههای حضرت را قرائت و ترجمه کرد: امام فرمود: "لَیسَ شَأنی مَن یَخافُ المَوتَ"؛ جایگاه من بهگونهای نیست که از مرگ بترسم. چه گواراست مرگ در راه عزت و احیای حق. مرگ در راه حق، زندگیِ جاودان است، اما زندگیِ تحت سلطه ستمگران و یوغ استعمار، زندگی نیست. امروز میتوانیم این فرمایش امام را در تقابل با جنایتکارانی، چون نتانیاهو و ترامپ درک کنیم که اگرچه تا خرخره در ثروت و امکانات غرقاند، اما حیاتشان پوچ است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه تصریح کرد: خطابِ امام حسین (ع) به دشمنانِ زمانهاش که او را به مرگ تهدید میکردند، امروز خطابِ ما به مستکبران است؛ "آیا ما را با مرگ میترسانید؟ هیهات! تیرتان به خطا رفته است. " امروز پرچم عزای حسین در خیابانهای لندن، اروپا، آمریکا و سراسر جهان، گواهی بر شکستِ دشمن در محو کردنِ شرف و عزتِ این مکتب است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان سخنان خود با ذکر مصیبت حضرت قاسم بن الحسن (ع)، آن نوجوان سیزدهساله کربلا، تأکید کرد که الگوگیری از روحیه وفاداری، شجاعت و تبعیت او از عموی بزرگوارش امام حسین (ع) میتواند معیار اصلی حضور مجاهدانه در مسیر حق باشد. وی همچنین توصیه کرد کارکنان قوه قضاییه با الهام از این الگو، خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه کار خود قرار دهند و در دستگاه قضایی با روحیهای مسئولانه برای احیای حق، اجرای عدالت و مبارزه با ستم تلاش کنند.
گفتنی است، مراسم گرامیداشت روز ششم از آیین یادبود دهه اول محرم سال ۱۴۰۵ با حضور حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، سیدمحمود حسینی اصل؛ رییس امور فرهنگی، بهروز حسنی؛ مدیر امور ایثارگران و جمعی از مسئولان و کارکنان قوه قضاییه به همت شورای هماهنگی فعالیتهای تبلیغی قوه قضاییه برگزار شد.
شایان ذکر است، این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، مداحی و ذکر مصیبت اهلبیت (ع) با نوای یاسر بیرامی همراه بود.