گودرزی در تشریح نشست مجازی مجلس:
وضع موجود بازار و ناترازی در عملکرد مسئولان پذیرفتنی نیست/ضرورت تدوین بستههای حمایتی برای تابآوری صنایع
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در نشست مجازی بررسی اقدامات وزارت صمت برای افزایش تابآوری صنایع، ضمن تأکید بر لزوم تدوین بستههای حمایتی و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید در شمال و شرق کشور، گفت: اگرچه تأثیرات جنگ بر بازار قابل درک است، اما نوسانات لجامگسیخته قیمتها و رهاشدگی بازار، ناشی از ضعف نظارت و ناترازی در عملکرد برخی دستاندرکاران است که بههیچوجه قابل قبول نیست.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات نشست مجازی نمایندگان برای بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: در این نشست، گزارشهای کمیسیون صنایع و وزارت صمت پیرامون تصمیمات اتخاذ شده برای ارتقای تابآوری صنایع و پایداری زنجیره تولید در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند.
وی در ادامه به اولویتهای پیشرو اشاره کرد و افزود: باید بر محورهای کلیدی نظیر فراهمسازی کریدورهای جایگزین در شمال و شرق کشور، تأمین منابع مالی برای احیاء و نوسازی صنایع، تسهیل سیاستهای تجاری، ارزی و گمرکی و تدوین بستههای حمایتی متمرکز شویم تا پایداری زنجیره تولید در سطح ملی تضمین گردد.
گودرزی با اشاره به اعتراضات نمایندگان نسبت به وضعیت معیشتی مردم در این جلسه، تأکید کرد: نمایندگان امروز به نمایندگی از مردم، نسبت به گرانیهای لجامگسیخته و افزایش قیمتها اعتراض کردند. هرچند تأثیرات جنگ و تحمیل دشمن بر بازار، هم برای مردم و هم برای مسئولان قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که ضعف نظارت بر بازار، نوسانات ناشی از رهاشدگی قیمتها و عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، ریشه در ناترازی و ضعف عملکرد برخی مسئولان دارد..
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خواستار رویکردی جامع برای کنترل بازار شد و تأکید کرد: وزارت صمت باید از ظرفیتهای مردمی، بهویژه نیروی بسیجی و باانگیزه برای نظارت بر قیمتها استفاده کند.
وی همچنین از وزارت دادگستری خواست تا اهرمهای نظارتی خود را از طریق تعزیرات حکومتی تقویت کند، چرا که وضع موجود در بازار بههیچوجه پذیرفتنی نیست.