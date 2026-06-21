به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی که به همراه هیات مذاکره‌کننده ایران به زوریخ سفر کرده است، درباره حضور هیات ایرانی در سوئیس برای مذاکرات با آمریکا گفت: شب گذشته دیر وقت به سوئیس رسیدیم و امروز آقای عراقچی دیداری با وزیر امورخارجه سوئیس به عنوان میزبان این نشست داشتند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان بیان کرد: در حال حاضر هم جلسه‌ای بین هیات مذاکره ایران و میانجی قطری در حال برگزاری است، قرار است بعد از آن با پاکستان داشته باشیم. بعد از ظهر هم دیداری چهارجانبه بین هیات‌های جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و قطر و پاکستان برگزار خواهد شد.

وی درباره این‌که آیا یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا مجددا امضا خواهد شد،‌ گفت: خیر؛سندی که یکبار امضا می‌شود قرار نیست دوباره امضا شود و این سند رسما در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ امضا شده است و امروز که ۳۱ خرداد است و این اولین نشست بعد از یادداشت تفاهم است. فلسفه اصلی این جلسه هم گفت‌وگو درباره پیگیری مفاد این یادداشت تفاهم است.

بقایی تاکید کرد: باید در نظر داشته طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم آغاز مذاکرات برای توافق نهایی منوط به بندهای ۱ ،۴،۵ ، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم است. بند یک بسیار روشن است و از حیث مهم بودن در صدر یادداشت قرار گرفته است، یعنی توقف جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان است و این برای ما اهمیت اساسی دارد.

وی با بیان این که بندهای دیگری وجود دارد که برای اجرای آن ها باید تدابیری را اتخاذ کنیم، عنوان کرد: مذاکرات این بندها مربوط به در دسترس قرار گرفتن دارایی و اموال مسدود و محدود شده ایران است. بحث صدور مجوزهای فروش نفت و مشتقات پتروشیمی است و چند بند دیگر مطرح است که باید نسبت به تداوم اجرای آن‌ها وارد گفت‌وگو شویم.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: این جلسه گفت‌وگو برای اطمینان از اجرای طرف مقابل است و در صدر این ها بحث توقف جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان است.

بقائی بیان کرد: توقف جنگ در لبنان بسیار مهم است و از روز گذشته یک توقف شکنندهای ایجاد شده است که محصول همکار و هماهنگی نزدیک بین دستگاه دیپلماسی و میدان بوده است. اگر تحولات دیروز ظهر تا به امروز را در نظر داشته باشید خواهید دید این هماهنگی مهم و اثر بخش بوده است در اطمینان بخشی در اجرای تعهدات طرف مقابل و این هماهنگی را باید داشته باشیم و حفظ کنیم.

وی تاکید کرد:ما سندی را امضا نمی کنیم که اجرای آن را رها کنیم که به صورت اتوماتیک اجرا شود برای اجرای چنین تفاهمی لازم است به صورت لحظه‌ای طرف مقابل را رصد کنیم و مطمئن شویم طرف مقابل از اجرای تعهداتش طفره نرود تعهد در قبال تعهد است و تجارب قبلی تکرار نباید شود.

سحنگوی وزارت خارجه افزود: برنامه ریزی ما برای عصر و شامگاه است. گفت وگو با مینانجی ها تشریفانی نخواهد بود و هر کدام از این میانجی ها بخشی از تدابیر مربوط به اجرایی یادداشت تفاهم را برای تنظیم تدابیر مربوطه کمک می کردند.در نشست چهارجانبه همه موارد از جمله نقض‌های که شاهدش بودیم قرار است به صورت صریح بیان شود.این نشست برای مطالبه گری است و موارد نقض را بیان و برایش صحبت کنیم.

وی تاکید کرد:تصور نمی کنم بیشتر از امروز این گفت وگوها را داشته باشیم و برنامه ریزی برای یک روز است.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد:تردید نکنید هیچ مماشات و مسامحه‌ای در پیگیری حقوق و منافع ملی مردم از طرف هیات جمهوری اسلامی ایران نخواهید دید. ما تجارب گذشته را داریم با هماهنگی کامل بین دستگاه دیپلماسی حتما برای ایفای تعهدات گام برخواهیم داشت و هرجا لازم باشد از اهرام‌های که ایجاد کردیم استفاده خواهیم کرد.

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