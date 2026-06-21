نشست داخلی هیئت مذاکره کننده ایرانی در سوییس برگزار شد/ برگزاری سه دیدار دوجانبه با طرفهای میانجی
هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوییس سفر کرده است صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.
به گزارش ایلنا، هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوییس سفر کرده است صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.
در این نشست نود دقیقه ای آخرین تحولات ناظر به مذاکرات مرور شد.
اعضای هیئت کشورمان با مرور تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد، آخرین وضعیت اجرای تعهدات این کشور را مورد بررسی قرار داده و هماهنگیهای لازم درخصوص پیگیری عدم اجرای برخی تعهدات آمریکا در نشست های جداگانه امروز با میانجیگران، صورت گرفت.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با همتای سوییسی، دیدار رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده کشورمان با هیئت قطری، دیدار دوجانبه با هیئت پاکستانی و نشست چهارجانبه با هیئت های امریکایی، قطری و پاکستانی از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات است.