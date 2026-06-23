حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که پس از امضای تفاهم‌نامه شاهد بودیم در صداوسیما تعدادی از نمایندگان حضور پیدا کردند و مسائلی را مطرح کردند که جزو اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده محسوب می‌شوند و این پرسش مطرح می‌شود که چرا این اتفاق رخ داده است و چرا صداوسیما فقط از یک‌سری افراد خاص که مخالف هرگونه مذاکره هستند دعوت می‌کند، گفت: ابتدا باید تأکید کنم این تجمعاتی که شبانه مردم از اقصی نقاط شهرهای مختلف، دور و نزدیک، روستاها در آن حضور پیدا می‌کنند، وابسته به هیچ جناح و حزب خاصی نیستند. این‌ها مردم، به معنی واقعی کلمه، مردم هستند.

این عضو مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد این‌ها را تصاحب کند و بگوید حضور مردم مال ماست یا ما این‌ها را آوردیم. این‌ها مردم‌اند و شما دارید می‌بینید پیر و جوان، زن و مرد، باحجاب و بی‌حجاب، کم‌حجاب و باحجاب، هرچه اسمش را بگذاریم، با هر وسیله ممکنی که شده؛ با موتور یا ماشین خودشان را می‌رسانند و در تجمعات شبانه حضور پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: از هیئت مذاکره‌کننده عزیز، آقای قالیباف، عراقچی، وزارت خارجه و دولت انتظار داریم صدای کسانی را که در خیابان هستند بشنوند که این‌ها حرف حساب‌شان چیست و چه مطلب خاصی دارند. منتها برخی افراد دارند این‌ها را به نام خودشان تصاحب می‌کنند. در برخی از تجمعات، آدم‌هایی حضور پیدا می‌کنند که هیئت مذاکره‌کننده دولت، شورای عالی امنیت ملی و ارکان جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می‌برند.

گودرزی عنوان کرد: بحث دیگر، توهین‌هایی است که به هیئت مذاکره‌کننده و رئیس‌جمهور ما می‌شود. این افراد چه‌کاره این مملکت هستند؟ چه مسئولیت و چه حامی دارند که این‌قدر بی‌پروا به رئیس‌جمهور محترم، دولت، مجلس و هر جایی که دل‌شان می‌خواهد توهین می‌کنند؟ قطعاً دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و دادستان‌های محترم باید ورود پیدا کنند و اجازه ندهند هر کسی هر طور دلش خواست حرف بزند.

وی با بیان این‌که اگر هیئت مذاکره‌کننده‌ای شکل گرفته است، حتماً بر اساس چارچوب‌ها و قوانین کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: این هیئت که به تنهایی شکل نگرفته است؛ حتماً در جلسات نهادهای مختلف حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی کشور که به ریاست دولت تشکیل شده و سران قوا، تمام افراد نظامی، امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی کشور و نماینده حضرت آقا در آن حضور دارند، تصمیمات گرفته شده است. چطور کسی این‌قدر راحت به خودش اجازه می‌دهد هرچه دلش می‌خواهد بگوید؟

گودرزی عنوان کرد: من زمانی در وزارت کشور حضور داشتم و از تجربه حضورم در آنجا استفاده می‌کنم. وقتی در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت و شورای تأمین استان مصوبه‌ای انجام می‌گیرد، بر اساس قوانین مملکت ما مستقل و لازم‌الاجراست. به‌طور مثال، در زمان کرونا مشاهده کردیم برخی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی لازم‌الاجرا بود. مثلاً در بحث محدودیت‌ها، وقتی ایجاد شد، موضوع به شورای عالی امنیت ملی برده شد و از آنجا مصوبه گرفت. یا برای ورود دستگاه‌های تولید ماسک یا تولید الکل طبی نیز در شورای عالی امنیت ملی مصوبه گرفتند و اجرایی شد.

وی ادامه داد: من به عنوان یک نماینده واقعاً برای خودم تأسف می‌خورم؛ چرا باید آن اطلاعاتی که در اختیار برخی از نمایندگان است، در اختیار بقیه نمایندگان نباشد؟ شورای عالی امنیت ملی الان باید پاسخگو باشد. چطور این اطلاعات سری مملکت دست برخی از نماینده‌هاست ولی در دست ما نیست؟ چطور درباره اسرار مملکتی در رابطه با مسائل مختلف، برخی از شهرداران مملکت اظهار نظر می‌کنند؟ این‌ها وابسته به کجا هستند؟ چرا دستگاه امنیتی اجازه داده به اسناد محرمانه این‌قدر راحت دسترسی پیدا کنند؟

گودرزی یادآور شد: کره شمالی هنگامی که با آمریکا در حال مذاکره بود، دو سایت اتمی‌اش در حال کار بود. چطور این سایت‌ها لو نرفت؟ ولی ما در مذاکره نبودیم؛ دو سایت نطنز و فردو به راحتی لو رفتند؟ چون بعضی فکر می‌کنند خیلی داناتر از بقیه‌اند و همین‌طور مسائل لو رفت. در صورتی که ما هم خیلی از مسائل را می‌دانیم، اما عنوان نمی‌کنیم، چون احساس می‌کنیم اگر بگوییم به دشمن کد می‌دهیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه صداوسیما، صداوسیمای یک عده قلیل است و در مخاطبانش هم همین‌طور. چرا یک شبکه معاند باید مخاطبان زیادی داشته باشد و صداوسیمای ما مخاطب نداشته باشد؟ زیرا برای همه افراد نیست. من کار به چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارم. من نه اصلاح‌طلب را قبول دارم و نه اصولگرا را؛ همه‌شان در یک جایی برای کشور و مردم کم گذاشتند. اگر کم نمی‌گذاشتند، نباید یک پراید ۶ میلیون تومانی ظرف دو سال یک میلیارد و دویست میلیون تومان شود. یک پژویی که چیز خاصی هم ندارد به ۴ تا ۵ میلیارد برسد؛ مگر این‌ها چه دارند؟ ما برای مردم کم گذاشتیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صداوسیمایی که متأسفانه مخاطبانش به این حد رسیده‌اند، باید خودش را آسیب‌شناسی کند، ببیند چرا با این همه نیرو که در آن وجود دارد به اینجا رسیده است؟ چرا باید یک مجری به خودش اجازه برخی از رفتارها را بدهد؟ رئیس شبکه را عوض کردن چه فایده‌ای داشته است؟ رئیس صداوسیما الان باید پاسخگو باشد. الان باید رئیس شبکه و صداوسیما پاسخگو باشند. نماینده مجلس هم اگر اقدامی برخلاف قانون انجام داده باشد باید پاسخگو باشد و دستگاه قضا باید ورود کند.

وی ادامه داد: چرا دستگاه قضایی ورود نمی‌کند؟ این‌ها در مجلس خود آقای محسنی اژه‌ای را مورد اتهام قرار دادند. دستگاه نظارت باید ورود پیدا کند. دادستان تهران باید ورود کند که این‌قدر راحت اسرار سری و محرمانه مملکت را در آنتن زنده تلویزیون بگویند و بعد بگویند بعداً از ما شکایت می‌کنند؟ یعنی این‌قدر راحت؟

گودرزی بیان کرد: چه می‌شود اسرار مملکتی بیرون می‌آید؛ یعنی به همین راحتی است؟ یک زمانی آقای رئیس‌جمهور رفت در انرژی هسته‌ای ما فیلم و عکس گرفت. تمام خبرگان این مملکت عکس‌هایشان آمد بیرون. تمام سایت‌های محرمانه ما با همان فیلمی که بیرون داد، منتشر شد. کسی چرا به این مسائل توجه نمی‌کند؟ این همه مردم تحت فشار هستند، مردم تحمل این مسائل را ندارند.

وی افزود: دولت، رهبری عزیزمان و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتند که این کار را انجام بدهیم. شما دارید مستقیم یک‌سری کدهایی می‌دهید. من نمی‌دانم چه برداشتی باید داشت.

این نماینده مجلس اظهار داشت: ما در برخی از جلسات‌مان که برگزار می‌کنیم، بعضی‌ها فکر می‌کنند تجمعات مردم برای آن‌ها است؛ خیر، این‌گونه نیست. مردم برای دفاع از اسلام، کشورشان و رهبرشان می‌آیند. فکر نکنید برای منِ گودرزی می‌آیند، فکر نکنید برای توِ مداح می‌آیند، فکر نکنید برای توِ نظامی می‌آیند. مردم برای منافع کشور می‌آیند و شما هم در آن منافع قرار دارید.

وی ادامه داد: من بی‌احترامی به مداحان کشور نمی‌کنم؛ آن‌ها هم عزیزان ما هستند. امروز باید حواسمان باشد که ما همه در یک چارچوب و دایره قرار گرفته‌ایم. همه ما باید کمک کنیم کشور از این وضعیتی که مردم گرفتار آن شده‌اند، بیرون بیاید.

گودرزی خطاب به برخی جریان‌ها گفت: شما ازدواج‌های کشور را نمی‌بینید؟ طلاق‌های کشور را نمی‌بینید؟ بیکاری کشور را نمی‌بینید؟ کمیاب شدن و پیدا نشدن داروی مردم را نمی‌بینید؟ چه اتفاقی باید بیفتد که ما یک تصویر درست برای کشور ترسیم کنیم؟

وی در پاسخ به این پرسش که پس از پیام اخیر رهبری، برخی با تفسیر و تحلیل‌های خودشان بحث استیضاح وزیر امور خارجه، عبور از آقای قالیباف یا حتی به مجلس کشاندن آقای پزشکیان را مطرح کرده‌اند و چرا عده‌ای اصل را رها کرده و به فرع می‌پردازند، گفت: بگذارید بیاورند. یک بار وزن خودشان مشخص شود.

گودرزی افزود: ما برای آقایان احترام قائل هستیم. می‌گویند آقای عراقچی و پزشکیان را به مجلس می‌آورند؛ بیاورند، وزن این آدم مشخص شود. بگذاریم در مجلس این مسائل مطرح شود. چه اشکالی دارد؟ فکر می‌کنید وزن این آدم‌هایی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند در مجلس چقدر است؟ وظیفه وزیر و رئیس‌جمهور توضیح دادن به نمایندگان است. اما این‌که جریانی صحبت از استیضاح وزرا می‌کند، به مجلس بیاورند تا مشخص شود در مجلس چه جایگاهی دارند.

وی گفت: مردم باید بدانند چه کسانی به دنبال آسایش‌شان هستند و چه کسانی به دنبال گرفتار کردنشان. مردم را نمی‌بینید در خیابان‌ها چه وضعیتی دارند؟ دو ماه حقوق مجلسی‌ها را قطع کنند، ببینند مردم چه وضعیتی دارند. الان کارخانه‌ای در شهرم تعطیل شده و کارگرها به بدبختی کشیده شده‌اند. اتفاقاً باید بگذاریم وزن این‌ها در مجلس مشخص شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان می‌گویند مجلس تعطیل شده و در جریان مذاکرات قرار نمی‌گیرند، گفت: اصلاً این حرف را قبول ندارم. شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته و حرف درست را می‌زند و مسائل امنیتی را مطرح می‌کند.

وی بیان کرد: اولاً مجلس تعطیل نیست؛ چه کسی می‌گوید مجلس تعطیل است؟ الان جلسات کمیسیون‌ها برگزار می‌شود و جلسات صحن ادامه دارد. البته یک مقدار اختلاف وجود دارد، اما جلسات در حال برگزاری است. این ناراحت هستند که بلندگوهای‌شان قطع شده است که نمی‌توانند به این و آن ناسزا بگویند.

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