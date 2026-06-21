به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، ضمن تشریح جزئیات سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به تهران گفت: این سفر، سفری فشرده و بسیار خوبی بوده است. این سفر علاوه بر موضوعات مرتبط میان دو وزارتخانه، شامل بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای، اجرایی کردن بندهای تفاهم‌نامه‌ها و همچنین ادامه مذاکراتی بود که در سوئیس در حال انجام است.

وی در ادامه با تأکید کرد بر اینکه وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیام‌هایی نیز بود، اظهار کرد: در مجموع، سفر خوبی ارزیابی می‌شود. ان شاءالله که دستاوردهای این سفر و اجرای تفاهم‌نامه‌ها برای مردم عزیز کشور محسوس و ملموس باشد.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: مذاکرات با پیگیری‌هایی که صورت گرفته احتمالا از روز یکشنبه از سرگرفته می شود و برای اجرایی شدن بندهای تفاهم‌نامه و تحقق شروط آن آغاز خواهد شد. من فکر می‌کنم که به هر حال روند خوبی است و به سمت خوبی در حال حرکت هستیم. ان‌شاءالله جزئیات و نتایج آن در آینده از سوی وزارت خارجه به اطلاع مردم خواهد رسید.

وزیر کشور پاکستان: موضوعات در مسیر خوب و درستی قرار گرفته‌اند

محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در پایان این سفر بیان کرد: این هفتمین باری است که بنده در این مدت به ایران آمدم. از آقای مومنی تشکر می کنم. موضوعات در مسیر خوب و درستی قرار گرفته‌اند و امیدواریم که نشست امروز در سوئیس نیز موفقیت‌آمیز باشد.

وزیر کشور پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، وزیر کشور، اسکندر مومنی و همچنین سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، قدردانی کرد.

نقوی با اشاره به دیدگاه‌های وزیر امور خارجه تصریح کرد: آقای دکتر عراقچی نقطه‌نظرهای بسیار وسیعی دارند و مسیری که برای مذاکرات انتخاب کرده‌اند و آن را به سمت جلو پیش می‌برند، مسیر خوبی است. ایران یک رهبر خیلی خوب و واقع‌بینی دارد. همچنین نظارت ویژه و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، همه امور به خوبی در حال پیشرفت است و آینده ایران، ان‌شاءالله، آینده‌ای روشن و موفق خواهد بود.

بر اساس این گزارش، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان شب گذشته پس از دیدار با اسکند مومنی، وزیر کشور، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، تهران را ترک کرد.

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